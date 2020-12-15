Aile şirketleri borsaya açılmalı 

İZSİAD Başarı Hikayeleri Sohbetleri toplantı serisinde konuk konuşmacı olarak Türkerler Holding Genel Koordinatörü, İzmir Ekonomi Üniversitesi Eski Rektörü aynı zamanda IZSIAD Yönetim Kurulu Üyesi Atila Sezgin katıldı.

İş ve akademik yaşamındaki başarıları ve deneyimleri hakkında bir sunum gerçekleştiren Atila Sezgin, İZSİAD üyeleri ile online platform üzerinde bir araya geldi. Toplantının açılışında konuşan İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, başarı hikayelerinin iş yaşamına dair önemli anekdotlar barındırdığını söyledi. Bu anlamda birbirinden başarı iş insanlarını ağırlayarak hayatlarındaki ve iş yaşamlarındaki kırılmaları, dönüm noktalarını dinlemenin çok büyük faydası olduğunu söyleyen Küçükkurt, “Bu anlamda Atila Sezgin gibi donanımlı bir ismi ağırlamak istedik. Sezgin’in yaşam hikayesi hepimizin alacağı derslerle dolu, kendisine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Başarıya giden yol

İZSİAD üyeleri ile online olarak buluşan Atila Sezgin, eğitim hayatı ve iş yaşamının başlangıcını anlatarak başladığı sunumunda başarıya giden yolda önemli dönemeçlerini paylaştı. Hem kamuda hem özel sektörde hem de akademide önemli noktalarda hizmetler veren Sezgin, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin kuruluş dönemini ve rektörlükte yaptıkları çalışmaları anlattı. Türkiye üniversiteleri arasında farklılaşmaya çalıştıklarını ve o dönem yükselen meslekleri üniversitede bölüm olarak açtıklarını ifade eden Sezgin, “Türkiye’de ilk defa lisans düzeyinde yazılım mühendisliğini İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak biz açtık. Bu şekilde üniversite kendi ayakları üzerinde durmaya başladı ve bugün iyi bir üniversite olarak faaliyetlerine devam ediyor” dedi.

Aile şirketlerine öneri

Türkerler Holding Genel Koordinatörlüğü görevi üzerinde de konuşan Sezgin, “Mahal Bomonti projesi sebebiyle böyle bir teklif geldi, kabul ettim. 2016 Mayıs ayında başladım ve bu çalışmalarıma devam ediyorum” diye konuştu. Türkiye’deki aile şirketlerinin yönetim şekline de değinen Sezgin, “Aile şirketleri küçük olsun benim olsun mantığında. Aile şirketleri kendi sermayesinin tamamını kullanmamalı, borsaya açılarak sermaye temini ile yürümeli” dedi. Üniversite sanayi işbirliğine de değinen Sezgin, sanayiciler ile üniversitelerin işbirliğinin artmasının şart olduğunu ancak bunun henüz istenen seviyede olmadığına da vurgu yaptı.



