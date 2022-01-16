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Akaryakıt bayileri, en az yüzde 15 kar payı istiyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, akaryakıt bayilerinin kar payının en az yüzde 15 seviyesinde olması ve her yıl enflasyon oranında artırılması yönünde kamudan talepte bulunduklarını bildirdi.

Akaryakıt bayileri, en az yüzde 15 kar payı istiyor
16 Ocak 2022 Pazar 15:20

HABER EKSPRES-Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, Başkanlar Kurulu’nun bayilerin kar payları ve bazı sorunlarını masaya yatırmak amacıyla yaptığı toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada, akaryakıt bayilerinin kâr payının en az yüzde 15 seviyesinde olması gerektiğini dile getirdi. Akaryakıt bayilerinin maliyetlerdeki artıştan olumsuz şekilde etkilendiğini ifade eden Okumuş, mevcut kar payıyla bayilerin zarar ettiğini belirtti.

“Çalışmalar başlatıldı”


Bu konuda bir rapor hazırladıklarını belirten okumuş, şöyle devam etti: “Hazırladığımız raporlarla mevcut kâr payıyla bayilerin zarar ettiklerini rakamlarla çok net olarak ortaya koyduk. Kar payının en az yüzde 15 seviyelerinde olması ve her yıl enflasyon oranında artırılması talebimizi içeren raporumuzu hazırlayarak başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, TBMM Enerji Komisyonu Başkanlığına, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına, siyasi partilerimizin Grup Başkanvekillerine, Milletvekillerine, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkan ve Başkan Yardımcılarına ilettik. Daha sonra hükümetimizin ve devlet bürokrasimizin en yetkili isimleriyle, kanun yapıcılarla karşılıklı görüşmelerde bulunduk. En son 11 Ocak’ta gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde kendilerini ikna ettik ve bayilerin bugünkü kar paylarıyla zarar ettikleri konusunda bizimle fikir birliğine vardılar ve bu konuda bir çalışma başlatıldı.”

“İstasyonlar zarar ediyor”


Bayilerin kar payının sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasının önemini vurgulayan Okumuş, “Günde 10 bin litre satan bir istasyon ayda 54 bin lira zarar etmektedir. Ülkemizdeki istasyonların günlük satış ortalamasının 3 bin litre civarında olduğu göz önüne alındığında bilhassa taşrada bulunan istasyonların varlıklarını sürdürmelerine imkan bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.
 

Etiketler; #püis #akaryakıt
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