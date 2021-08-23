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Akaryakıt istasyonlarındaki bu oyuna dikkat!

Tabela oyunlarıyla sürücüleri kandıran akaryakıt istasyonları, en ucuz fiyatı gösterip en pahalı fiyata motorin satıyorlar. İstasyon girişine asılan 6,84'lük fiyata inanıp içeri giren sürücülere 7,36'dan motorin satılıyor. Oyunu fark edip itiraz edenlere ise "6,84'lük fiyat 100 litre ve üzeri için" savunmasını yapıyorlar

Akaryakıt istasyonlarındaki bu oyuna dikkat!
23 Ağustos 2021 Pazartesi 11:08

Akaryakıt istasyonları vatandaşı şimdi de tabela hileleriyle kandırmaya başladı. Tabela oyunlarıyla sürücüleri istasyonlarına çeken akaryakıtçılar en ucuz fiyatı gösterip en pahalı fiyattan motorin satıyorlar. Çoğu sürücü kandırıldığını dahi anlamadan deposunu pahalı akaryakıtla dolduruyor

Sözcü'de yer alan habere göre, akaryakıtçılar en çok 'hileli afiş' yöntemiyle müşteri avlamaya çalışıyor. Bu yöntemde piyasanın 30 ile 40 kuruş altındaki bir fiyat bez afişe büyük puntolarla yazılıyor. Ancak fiyatın hemen üzerine ya da altına daha küçük puntolarla '100 litre ve üzeri alımlarda' ya da '1.000 TL üzerine' ifadeleri ekleniyor. Ucuz motorin fiyatı büyük puntolarla, uyarı ifadeleri ise daha küçük puntolarla yazıldığı için fiyata odaklanan müşteriler pompalara yanaşıp depoyu dolduruyor. Ancak pompadan indirimli fiyat yerine 30-40 kuruş daha yüksek olan normal fiyatla motorin veriliyor.

100 LİTRELİK DEPO YOK

Tabela ile pompa fiyatı arasındaki farkı anlayan sürücüler, "İndirimli fiyat 100 litre motorin alımlarında geçerli. Tabelayı iyi okumamışsınız" denilerek suçlanıyor. Oysa otomobillerin deposu en fazla 50-60 litre akaryakıt alıyor.

Konu hakkında bilgi veren bir akaryakıt istasyonu çalışanı, "O tabelalar sözde kamyoncular için. Ancak ucuz fiyat algısıyla istasyona kamyondan çok otomobil geliyor. İndirimli fiyattan motorin aldığını zanneden yüzlerce müşterinin deposunu dolduruyoruz. Çok az sürücü pompada fiyat karşılaştırması yapıp durumu fark ediyor. Kandırıldıkları için tepki gösterenlere, o ilanların kamyon ve otobüsler için olduğunu söyleyerek ikna etmeye çalışıyoruz" dedi.

Etiketler; #motorin #akaryakıt istasyonu #akaryakıt hile #akaryakıt tabela hile
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