Akaryakıt zamları kontak kapattırıyor

Akaryakıt fiyatlarındaki değişkenlik ve ardı ardına gelen zamlar lojistik sektörünü mahvediyor. Sektörün kontak kapatma noktasına geldiğini belirten sektör temsilcileri, günlük fiyat belirlemek zorunda kaldıklarını belirtiyor.

FATİH ÖZKILINÇ- Akaryakıt zamları son sürat devam ediyor. Sene başında 73 dolar olan ham petrolün varil fiyatının Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve Batı ülkelerinin yaptırım kararlarıyla uluslararası piyasalarda 116-117 dolar seviyelerine kadar yükselmesi ve döviz kurundaki yükseliş akaryakıt fiyatlarındaki artışta etkili oluyor. Benzine yapılan zam oranı, yılbaşından bu yana yüzde 55'e yakın motorine yapılan zam oranı ise 95 yakın oldu. Akaryakıt fiyatlarındaki son zamlar, lojistik sektörünü ise durma noktasına getirdi.

Zamlar mahvediyor

Akaryakıt zamları sonrası kamyoncuların kontak kapatma noktasına geldiğini belirten İzmir Ticaret Odası(İZTO) Yük Taşıma ve Antrepo Komitesi Meclis Üyesi Koçali Al, bir an önce hükümetin bu konuda somut adımlar atması gerektiğini kaydetti. Al, "Akaryakıt zamları taşıma sektörünü mahvediyor. Sektörde istikrar yok, kimseye fiyat veremiyoruz. Kamyoncu ne yapacağını bilemez halde. İzmir'den Diyarbakır'a bir kamyon göndermek için çuvalla para bulmak gerekiyor. Dana önce İzmir'den 5 bin TL'ye Diyarbakır'a giden kamyon bugün 20 bin TL'ye gitmiyor. Kamyoncular kontak kapatmak istiyor biz sektör temsilcileri olarak müdahale ediyor, engel olmaya çalışıyoruz. Çünkü kamyoncu kontak kapatırsa kaos yaratır. Ülke olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Sektör olarak bir kaos olmaması için bir an önce akaryakıt fiyatlarının dengelenmesini istiyoruz. KDV ve ÖTV'nin kaldırılması gerekiyor. Bugünkü durumda sanayiciden, çiftçiye, taşımacıya kadar tüm Türkiye halkı perişan. Bir an önce hükümetin bu konuda somut adımlar atarak çaresini bulması lazım. Şu anda Türkiye kilitlenmiş vaziyette" dedi.

Fiyatlar günlük belirleniyor

İzmir Kamyoncular Kamyonetçiler Esnafı Odası Başkanı Yıldırım Kaya ise sürekli akaryakıt fiyatlarının değişkenlik göstermesi üzerine günlük fiyat vermek zorunda kaldıklarını belirterek "Akaryakıt fiyatları bizim sektörümüzü olumsuz etkiliyor. Bizim sektörümüzü olumsuz etkilemesi tüm sektörlere yansıyor. Çünkü fiyatlar ne olursa olsun bir noktadan bir noktaya taşıma yapılmak zorunda. Akaryakıt fiyatlarındaki değişkenlik nedeniyle uzun süreli fiyat veremiyoruz, günlük fiyat belirliyoruz. Çünkü yarın akaryakıt fiyatının yarın ne olacağını bilmiyoruz. Bir öngörülebilirlik yok. Akaryakıt fiyatlarının istikrarlı bir seviyede durmasını istiyoruz. Fiyat devamlı değişince maliyet hesabı yapılamıyor. Esnaf şu anda kontak kapatmış durumda, iş yok. Yollarda kamyon göremiyoruz. Devletten akaryakıt fiyatlarını sabitlemesini istiyoruz. En azından ayda bir fiyat değişimi olsun her gün fiyatların değişkenlik göstermesi maliyet hesabı yapmamızı engelliyor. Üç gün sonrası için fiyat isteyen müşterimize 'üç gün sonra konuşalım' diyoruz" ifadelerini kullandı.