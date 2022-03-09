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Akaryakıta 7. gün de zam geliyor! Motorin fiyatı 25 lirayı geçecek!

Akaryakıta 7. gün de zam geliyor! Motorin fiyatı 25 lirayı geçecek!
09 Mart 2022 Çarşamba 10:37

Benzin ve motorine bu gece de zam var. Alınan bilgiye göre motorine 2 lira 25 kuruş, benzine ise 79 kuruş zam bekleniyor. Böylelikle akaryakıt fiyatları 7 gün üst üste zamlanmış olacak. Gelen zamla birlikte motorin fiyatının 25 lirayı aşması bekleniyor

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, alınan sert yaptırım kararları ve dolar kurundaki artışlar, akaryakıtta zam yağmurunu beraberinde getiriyor.

Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 79 kuruş, motorine 2 lira 25 kuruş zam bekleniyor.

Bu geceki zamla birlikte, akaryakıt fiyatları peş peşe 7. günde zamlanmış olacak.

MOTORİN 25 TL’Yİ AŞIYOR

Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 21,14 TL’ye, Ankara’da 22,24 TL’ye, İzmir’de 22,26 TL’ye yükselecek.

Motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul’da 25,06 TL’ye, Ankara ve İzmir’de 25,17 TL’ye yükselecek.

Küresel piyasalarda motorin talebinin yüksek olması ve en fazla üretimin yapıldığı rafinerilerin Rusya’da bulunması nedeniyle söz konusu ürüne yapılan zam benzinden daha fazla oluyor.

Etiketler; #motorin zam #benzin zam #akaryakıt fiyatı
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