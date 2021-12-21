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Akaryakıta gelecek olan zam son anda durduruldu

Akaryakıta gelecek olan zam son anda durduruldu
21 Aralık 2021 Salı 09:18

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yapılan açıklamada "Dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar, sektörümüzün desteği ile durdurulmuştur" denildi.

EPDK'dan, akaryakıt fiyatlarına bu gece yapılması beklenen fiyat artışıyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün açıkladığı ekonomik tedbirlerin ardından dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar, sektörümüzün desteği ile durdurulmuştur" ifadeleri kaydedildi.

'DÖVİZDE YAŞANAN DÜŞÜŞ, POMPA FİYATLARINA DA YANSIYACAKTIR'

EPDK'dan yapılan açıklamanın devamında, dövizdeki hareketliliğinin akaryakıt fiyatlarında belirleyici olduğu belirtilerek, "Bilindiği üzere akaryakıt fiyatlarında en belirleyici unsur petrol fiyatları ve döviz hareketleridir. Dövizde yaşanan düşüş en kısa süre içerisinde pompa fiyatlarına da yansıyacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomik tedbirlere destek veren tüm sektör temsilcilerimize kurum olarak teşekkür ederiz" denildi.

Etiketler; #benzin zammı #geri alınan zam #motorin zammı #epdk
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