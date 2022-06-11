Akaryakıtın ateşi daha da alevlenecek

TL'nin döviz karşısındaki değer kaybı ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatlarına ardı ardına gelen zamlar satışları düşürdü. İstasyonların zarar ettiğini ve satışlarının yüzde 20 oranında azaldığını belirten İZTO Akaryakıt, LPG ve Madeni Yağlar Grubu Meclis Üyesi Onur Yaman, akaryakıt fiyatlarının daha da yükselebileceğini belirtti

FATİH ÖZKILINÇ- Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarındaki dalganlanma sürerken, benzin, motorin ve otogaz fiyatları ardına ardına zam geliyor. Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar ve TL'nin döviz karşısındaki değer kaybı vatandaşların kâbusu haline gelirken akaryakıt istasyonu sahipleri de zor günler geçiriyor.

Zamlar satışları düşürdü

Akaryakıt istasyonlarının çok büyük zorluklar yaşadığını kaydeden İzmir Ticaret Odası (İZTO) Akaryakıt, LPG ve Madeni Yağlar Grubu Meclis Üyesi Onur Yaman, "Şuanda istasyonlarımızı ayakta tutabilecek kâr marjımız yok. Yüzde 6'ya kadar gerileyen bürüt ana dağıtım bayi ortak bir kâr marjı var. Bize bir dokunan bin ah işitiyor. Müşterilerimiz açısından baktığımızda ise satışlarda ciddi bir düşüş ve pazarda bir daralma olduğu çok aşikâr. Müşterilerimiz sadece zam öncesinde kendilerini korumaya almak için elince avucunda ne varsa onunla aracının deposunu doldurmaya çalışıyor. İnsanlar bu zamlar sonrası araçlarına binerken çok daha fazla düşünüyorlar. Çok mecbur kalmadıkça da araçlarını kullanmıyorlar. Bu durumu şehirdeki trafik akışında da net olarak gözlemleyebiliyoruz. Satışlarımızda ciddi bir kayıp var. Kendi adıma söyleyebilirim ki satışlarım yüzde 20 civarında düştü. Pandemiden bu yana istasyonların bir satış kaybı yaşadığı ortada ancak fiyatların artmasıyla daha ciddi kayıplar yaşıyoruz" dedi.

Fiyatlar daha da yükselecek

Gelecek süreçte akaryakıt fiyatlarının daha da artabilmeğini belirten Yaman, "Fiyatların artmasını engelleyecek hiçbir engel yok. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yeni argümanlar dövizin düşmesine sebep olabilirse varil fiyatı yükselse bile dolar kurundaki geri çekilmeden kaynaklı akaryakıt fiyatları bir dengeye gelebilir ancak çok gerçekçi olduğuna inanmıyorum. Akaryakıt fiyatları illa ki yükselerek devam edecektir. Rusya-Ukrayna savaşının da kısa vadede sonuçlanmayacağını düşündüğümüzde 140-150 dolara kadar petrolün varil fiyatının artabileceği ifade ediliyor. Maalesef korkutucu bir tablo var ama durum böyle" ifadelerini kullandı.

Akaryakıt istasyonları zarar ediyor

Akaryakıt bayilerinin ayakta kalmakta zorlandığını dile getiren Yaman, "Sektörümüz batmaya gidiyor. Bunu bir ajitasyon olsun diye dile getirmiyorum maalesef gerçek bu. Birçok arkadaşımız artan maliyetler ve düşen kâr oranları nedeniyle kapatmanın eşiğine geldi. Kapanan istasyonlar olduğu gibi kartopu gibi devamı da geliyor. Akaryakıt istasyonları zarar ediyor" diye konuştu.

Zengin de gaza yanaşıyor

Vatandaşların benzin ve motorin fiyatları ile otogaz fiyatları arasındaki makasın çok fazla açılması nedeniyle araçlarını LPG sistemine geçirdiğini de vurgulayan İZTO Akaryakıt, LPG ve Madeni Yağlar Grubu Meclis Üyesi Onur Yaman, pahalı araç sahiplerinin dahi araçlarını LPG sistemine geçirerek istasyonlara gelen lüks araçların LPG pompasına yanaşmaya başladığını söyledi.