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Akaryakıtta indirim bekleyenlere kötü haber!

Akaryakıtta indirim bekleyenlere kötü haber!
22 Aralık 2021 Çarşamba 09:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla akaryakıt fiyatlarında yeni bir döneme giriliyor. Karara göre fiyatlarda kura bağlı olarak gerçekleşmesi beklenen indirim pompa yerine ÖTV'ye yansıyacak. Söz konusu artışlar hiçbir şekilde 2 Nisan 2020 tarihli ÖTV tutarlarını geçmeyecek.

Resmi Gazete'deki Cumhurbaşkanı kararına göre akaryakıt fiyatlarında kura bağlı olarak gerçekleşmesi beklenen indirim artık ÖTV tutarına eklenecek. Bu nedenle akaryakıt fiyatlarında ÖTV matrahına ulaşana kadar indirim olmayacak.

Yarın benzin ve motorinde 2 lira, bugün LPG'de 1,10 TL indirim bekleniyordu. İndirim için kalan ÖTV marjı benzinde 2,53 TL, motorinde 2,05 TL, LPG'de 1 TL. Bu durumda sadece LPG'de 10 kuruş indirim olacak.

ÖTV'YE DÖVİZ AYARI

Karara göre, akaryakıt ürünlerinde ÖTV, ürünlerin döviz cinsinden fiyatlarının azalış tutarı kadar artırılacak. Bugünden itibaren ürünlerin fiyatlarında yaşanan düşüş pompa yerine ÖTV'ye yansıyacak. Söz konusu artışlar hiçbir şekilde 2 Nisan 2020 tarihli ÖTV tutarlarını geçmeyecek.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR?

Akaryakıt fiyatlarındaki artışların ÖTV'den otomatik bir şekilde karşılanması suretiyle akaryakıtın pompa fiyatının sabit kalmasını sağlamaya yönelik sistem olarak tanımlanan ve 2019 yeniden uygulamaya konulan eşel mobil sistemi nedeniyle akaryakıt ürünlerinde ÖTV oranı, artan fiyatlar nedeniyle sıfırlanmıştı.

Etiketler; #akaryakıt #ötv #ötv indirimi #kur indirimi #motorin indirim #benzin indirim
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