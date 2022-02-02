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Akaryakıtta zam sağanağı devam ediyor. Benzin ve motorine yine zam geldi!

Akaryakıtta zam sağanağı devam ediyor. Benzin ve motorine yine zam geldi!
02 Şubat 2022 Çarşamba 10:59

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzinin litresine 39 kuruş, motorine 32 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

EPGİS’tan yapılan açıklamada, zammın pompa satış fiyatlarına yansıyacağı belirtildi.

Son zamla birlikte İstanbul’da benzinin litresi 14,05 liradan 14,44 liraya; İzmir’de 14,15 liradan 14,54 liraya ve Ankara’da da 14,14 liradan 14,53 liraya yükseldi.

Motorinin litresi ise İstanbul’da 14,32 liradan 14,64 liraya; İzmir’de 14,38 liradan 14,70 liraya ve Ankara’da 14,39 liradan 14.71 liraya çıktı.

Etiketler; #benzin zam #motorin zam #zam #akaryakıt zam
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