Akbank'a bir türlü ulaşılamıyor. Bankadan açıklama geldi!

Son dakika! Akbank'a dün sabahtan bu yana ulaşılamıyor. 24 saat geçmesine rağmen Akbank'ın internet sitesi çalışmıyor. Konuyla ilgili Akbank'tan açıklama geldi. Açıklamada problemin anabilgisayardaki teknik sorundan kaynakladığı belirtildi.

Türk bankacılık devi Akbank'ta sistem çökmesi nedeniyle dün sabahtan beri binlerce müşteri mağdur durumda. Üzerinden 24 saat geçmesine rağmen bankanın mobil işlemleri, kredi kartı pos cihazları ve şubeler arasındaki sistemi hala çalışmıyor. Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor, para çekemiyor ve para transferi yapamıyor.

İNTERNET SİTESİNDEN BİLGİLENDİRME NOTU PAYLAŞILDI

Son ödeme tarihi gelen kredi, kredi kartı borçlarını ödeyemeyen vatandaşların endişeleri üzerine Akbank bugün ikinci bir açıklama daha yayınladı. Bankanın internet sitesine giren müşterilerine yönelik yapılan bilgilendirmede dün sabahtan beri devam eden sorunun banka ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklandığına vurgu yapılırken, son ödeme tarihi 6 Temmuz 2021 olan kredi kartı borçlarının son ödeme tarihlerinin 7 Temmuz'a ertelendiği, kredilerde faiz işletilmemesi ve işleyen faizin geri ödenmesi kararı alındığı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"06.07.2021 tarihinde başlayan ve devam eden bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler ile ilgili olarak; Ekstre ödemesi 06.07.2021 tarihinde olan kredi kartları müşterilerimizin son ödeme tarihi bankamız tarafından bir gün ötelenmiştir. Kredi vadesi veya taksit tarihi 06.07.2021 olan ticari krediler ve tüketici kredileri için o gün faiz işletilmeyecektir/işleyen faiz geri ödenecektir. Müşterilerimize ekstre, kredi ve taksit ödemeleriyle ilgili herhangi bir gecikme faizi yansıtılmayacaktır. Müşterilerimizin ekstre ötelemeleri, kredi vadesi ve taksit ödemeleriyle ilgili ek bir işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır. Gelişmelere paralel olarak ilave önlemler alınacaktır."