Akhisar'dan Volkswagen köprüsü

Almanya'da düzenlenen dünyanın en büyük gıda fuarına katılan Akhisar, Manisa'da üretim yapacak Volkswagen için "tedarikçi köprüsü" kurulmasının temelini attı. Bu yıl 100. kuruluş yıldönümünü kutlayan ANUGA 2019 Gıda ve İçecek Fuarı, Köln'de açıldı.

Türkiye katılım organizasyonunun İstanbul Ticaret Odası tarafından yapıldığı fuara, Akhisar, tam kadro çıkarma yaptı. Manisa Valisi Ahmet Deniz, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Mehmet Ulusoy ile Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat önderliğinde, Akhisarlı firma temsilcisileri Türkiye milli standında yer aldı.İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye'nin, 315 Türk kökenli firma ile 4'üncü büyük katılımcı ülke konumunda fuara katıldığını açıkladı. Fuar nedeniyle Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes tarafından verilen gala yemeği ise Türk Alman iş dünyasının buluşma noktası oldu. Ayrıca Türkiye'nin Düsseldorf, Essen, Köln ve Münster Başkonsolosları, bölgede farklı sektörlerdeki Türk girişimciler ve fuar katılımcılarıyla bir araya geldi.

Otomotiv yan sanayi

Akhisar heyeti, daha sonra fuara ev sahipliği yapan Köln Belediye Başkanı Henriette Reker'i ziyaret etti. Türk-Alman İşadamları Derneği'nin de yer aldığı ziyarette ikili işbirlikleri görüşüldü. Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Mehmet Ulusoy, otomotiv devi Volkswagen'in Manisa yatırımını hatırlatarak Akhisar "yan sanayi alt yapısının" son derece güçlü olduğuna dikkat çekti. Ekonomik büyüklüğüyle Türkiye'de 30 ili geride bırakan Akhisar'ın, Volkswagen ile birlikte birçok yerli-yabancı tedarikçiye ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirten Dr. Ulusoy, Akhisar Organize ve Sanayi Bölgesi'nin bu tedarikçilere güçlü alt yapısıyla hizmet vereceğini söyledi. Dr. Ulusoy, "Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu tedarikçilere, hem Köln Belediyesi hem de Köln Ticaret Odası nezdinde bir köprü görevi görecektir. Burada yatırım yapacak tedarikçilere Oda olarak tüm desteği sunacağımızı da taahüt ediyoruz" dedi.

Mesleki eğitimde işbirliği

İşbirliklerinin bununla da sınırlı kalmaması gerektiğine dikkat çeken Dr. Ulusoy ayrıca öğrenci değişimlerini de kapsayan mesleki eğitimler konusunda da Köln Belediyesi ile bir protokol imzalanmasını gündeme getirdi. Protokolün Volkswagen'ın alt yapısı için de büyük önem taşıdığına işaret eden Dr. Ulusoy, hem Manisa hem de Akhisar'ın bu önemli yatırım için bir havaalanına da ihtiyaç duyduğunu belirterek "3 bin metre uzunluğundaki Akhisar Askeri Havalimanı'nın sivil uçuşlara açılması, böylesine önemli bir yatırım için de büyük bir katma değer sağlayacaktır" diye konuştu.

Reker: Birlikte çalışmalıyız

Köln Belediye Başkanı Reker, Volkswagen'in Manisa yatırımını "Hem sizin için hem bizim için faydalı" diye değerlendirdi. Reker, bu yatırım için kişisel düşüncesinin Türkiye'den yana olduğunu ifade ederek "Bundan son derece mutlu ve memnunum" dedi. İşbirliklerine de açık olduklarını ifade eden Reker "Kurulacak bir köprü her iki tarafında kazancıdır. Bunun için birlikte çalışmalıyız" diye konuştu. Dr. Ulusoy, ziyaretin anısına Köln Belediye Başkanı Henriette Rekker'e Akhisar zeytin ve zeytinyağı hediye etti.Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat da, 20 firmayla katıldıkları ANUGA Fuarı'nda bölgelerinde yetişen ürünlerin sergilendiği standın özellikle Almanlar tarafından ilgiyle karşılandığını söyledi. Akhisar zeytin, zeytinyağı ile salçasının Almanya'da yaşayan Türk ve Almanlar tarafından kullanılmasının teşviki için Oda olarak pozitif ayrımcılık istediklerini söyleyen Alhat, "Volkswagen süreci ile artarak devam eden bu işbirliğimizin büyüyerek devam edeceğine inanıyoruz" diye konuştu. Alhat, Manisa Valisi Ahmet Deniz'in gerek Manisa gerekse Akhisar'a gelecek yatırımcıya olan duyarlılığının kendilerini motive ettiğini belirterek "Kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu da "Kapımız yatırımcıya açık, elimizdeki imkanlar dahilinde her türlü desteği sunacağız" diye konuştu.