Akıllı şehirler için akıllı çözümler üretiyor

Nesnelerin İnterneti teknolojisinin gelişmesi ile ortaya çıkan kavramlardan biri olan akıllı şehirler, yaşam kalitemizin yükseltilmesi ve sürdürülebilir bir dünya için büyük önem taşıyor. Yapılan araştırmalar 2050'de dünya nüfusunun yüzde 80'inin şehirlerde yaşayacağını gösteriyor

Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda ciddi problemlerle karşılaşmamak için akıllı şehirlere yatırım yapmak gerekiyor. İnovasyon kültürünü benimseyerek yenilikçi bakış açısıyla pompa sistemleri sektörünün öncüsü olan Wilo, bugün 10 bine yakın ürün çeşidiyle enerji kaynaklarının akıllı ve verimli kullanıldığı bir dünya için çözümler sunuyor. Yüksek verimli çözümleri sayesinde insanların doğa ve teknolojiyle daha uyumlu, huzurlu ve mutlu yaşayacağı akıllı şehirlerin alt yapısını oluşturuyor. 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü kapsamında açıklamada bulunan Wilo Türkiye Genel Müdürü Mehmet Ürek, markanın 2020 yılı vizyonunun temelini oluşturan "Çözüm Odaklı Teknoloji Şirketi" anlayışıyla sürdürülebilir dünya için Ar-Ge çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.

Sürdürülebilir bir gelecek için büyük önem taşıyan akıllı şehirlerde; şehrin içerisinde bulunan akıllı cep telefonu, akıllı evler, akıllı aydınlatmalar ve akıllı pompalar gibi cihazlardan elde edilen veriler sayesinde yaşam kalitesinin yükseltilmesi amaçlanıyor. Akıllı cihazların elde ettiği verilerin analiziyle zamandan, enerjiden, sudan ve atıklardan tasarruf sağlanarak insan ve doğa dostu bir hayat hedefleniyor. Bu noktada teknolojinin ve dijitalleşmenin toplum yararına kullanılmasını benimseyen çalışmalar önem kazanıyor.

Binalarda, endüstride ve altyapı uygulamalarında bulunan ısıtma, soğutma, havalandırma sistemlerinin yanı sıra su temini ve atık su uygulamalarında da kullanılan pompa sistemlerinin öncü markası Wilo; insanlar, ürünler, hizmetler ve çözümler arasında akıllı ağ bağlantıları oluşturup dijitalleşmeden maksimum seviyede yararlanıyor. 2020 yılını "Çözüm Odaklı Teknoloji Şirketi" olarak belirleyen Wilo, geliştirdiği akıllı ve yapay zekalı ürünler ile akıllı şehirlerin altyapı oluşumuna destek oluyor.

Akıllı şehirlere yatırım yapmamız şart

Wilo'nun sürdürülebilirlik stratejisinin bir parçası olarak önümüzdeki yıllarda insanların hayatlarını derinden etkileyecek altı küresel mega trend tanımladığına dikkat çeken ve 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü kapsamında açıklamada bulunan Wilo Türkiye Genel Müdürü Mehmet Ürek, "Globalleşme, akıllı şehirler, enerji sorunu, iklim değişikliği, kuraklık ve dijital dönüşüm olarak belirlediğimiz mega trendlerle bağlantılı çözümler geliştirmek üzerine çalışmalar yapıyoruz. Tüm yatırımlarımızı dünyaya hızla yön verecek bu mega trendler ışığında gerçekleştiriyoruz. Yüksek verimli teknolojilerimiz ve akıllı ürünlerimiz ile tüm dünya kaynaklarının, suyun ve enerjinin daha tutumlu bir biçimde kullanılmasına katkı sağlamak amacıyla Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiriyoruz" dedi.



