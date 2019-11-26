Akkuyu'da Rusya'ya yeni bir liman tahsis edildi mi?

İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, 22 Kasım 2019 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen Enerji Bakanlığı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, Doğu Akdeniz'deki gaz-hidrokarbon sahalarıyla ilgili olarak Türkiye ve KKTC'nin hak ve çıkarlarına zarar verecek gelişmelere karşı en üst düzeyde kararlılık gösterilmesi gerektiğinin altını çizerek, "çok gecikmiş olsa da" araştırma çalışmalarının sürdürülüyor olmasının sevindirici olduğunu belirtti.

"Araştırma çalışmalarımız deniz yetki alanlarıyla ilgili hamlelerimiz çok önce başlatılmalıydı, hayli vakit ve güç kaybı yaşandı. İktidar çok vahim strateji hataları yaptı, birbirine oldukça uzak olan pek çok uluslararası aktörün bize karşı bir ittifak ilişkisine girmesine yol açtı" ifadelerini kullanan Sezgin, Doğu Akdeniz'deki araştırmaları yürüten Fatih ve Yavuz gemilerinin yabancı personelinin mahrem olması gereken verilere ulaşması riskine karşı nasıl tedbir alındığının açıklanmasını talep etti. Aydın Sezgin ayrıca, "bölgede doğal gaz bulunması hâlinde yabancı yatırımcıların getirilmesi için ön çalışmalar yapılmakta mıdır?" sorusunu yöneltti.

İYİ Partili Sezgin, TANAP, Türk Akım ve Akkuyu Nükleer Santrali gibi enerji projelerine değinerek, kamuoyunun bu projelerin detaylarıyla ilgili aydınlatılmasını talep etti. TANAP projesinin Avrupa'ya bağlantısını teşkil eden TAP aşamasının Türkiye açısından koşullarının da kamuoyu ile paylaşılmadığını belirten Sezgin, TAP konusunda İtalya'yla ilgili sorunların son durumu ile ilgili Enerji Bakanı Sönmez'in kamuoyunu bilgilendirmesini istedi. "Avrupa'ya gaz sevk etmek için öngörülen Türk Akım 2 boru hattından sevkiyat için AB ile ilgili sorunlar hallolmuş mudur, yani Avrupa Birliğiyle ilgili tüm pürüzler aşılmış mıdır?" sorusunu yönelten Aydın Sezgin, Rusya'dan doğal gaz ve petrol ithalat hacminin ve değerinin kamuoyuyla paylaşılmadığının altını çizerek, bunlara ilişkin kesin rakamların açıklanmasını talep etti.

Akkuyu Nükleer Santrali projesi kapsamında Akkuyu'da Rus tarafına yeni bir kararla liman tahsis edildiğine dair birtakım duyumlar olduğunu belirten Sezgin, "burada söz konusu olan nedir Sayın Bakan, aydınlatmanızı istirham edeceğim" ifadelerini kullandı. Aydın Milletvekili Sezgin, "Türkiye'nin Hazar Denizi'nde sahildar ülkelerin yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması gibi büyük projelerde öne çıkması için hem itibarını güçlendirmesi diplomasiyi daha maharetli kullanması hem de hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etmesi gerekmektedir" şeklinde konuşarak, "Bakanlığın konuyla ilgili muhtelif senaryoları göz önünde bulunduran çalışmaları var mıdır?" sorusunu yöneltti.

Sezgin konuşmasında Enerji Bakanı'na ayrıca şu soruları yöneltti:

ABD Ticaret Bakanı Ross'un uzun Türkiye ziyaretinde ABD'den sıvılaştırılmış gaz (LNG) alınması müzakere edilmiş midir?

Atıl durumdaki batı hattından Ukrayna'ya ABD'den satın alınacak sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatı gibi bir proje gündemde midir?

Bu gündemdeyse bunun siyasi sonuçları tam olarak değerlendirilmiş midir?

ABD'yle 100 milyar dolarlık ticaret hedefi perspektifinde bu unsurlar var mıdır?

BOTAŞ'ın son beş yıllık dönemde bilançosu, zararı neye bağlıdır?