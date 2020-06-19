Aksa Elektrik fatura borcuna taksitli ödeme kampanyası başlattı

Aksa Elektrik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde elektrik faturalarını ödeyemeyen aboneler için taksitli fatura ödeme kampanyası başlattı.

Aksa Elektrik fatura borcuna taksitli ödeme kampanyası başlattı
19 Haziran 2020 Cuma 12:33

Şirketten yapılan açıklamada, toplam nüfusu 4 milyon olan Çoruh ve Fırat bölgelerinde elektrik tedarik hizmeti sunan Aksa Elektrik'in, salgın döneminde faturalarını ödeyemeyen abonelerine destek olmak amacıyla taksitle fatura ödeme kampanyası başlattığı belirtildi.

Temmuz ayından itibaren enerji sektöründe normalleşme sürecine girileceği, elektrik ve doğal gaz faturalarının tahsilatlarına başlanacağı anımsatılan açıklamada, Aksa Elektrik'in tüketicilerini mağdur etmemek amacıyla elektrik faturalarında 3 aya kadar taksit imkanı sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, gecikme tutarı dahil 3 bin Türk lirasına kadar olan ve ikiden fazla ödenmemiş faturası bulunan abonelerin 30 Haziran’a kadar 444 9 186 numaralı Aksa Elektrik Çağrı Merkezi’ni arayarak veya en yakın Aksa Elektrik Müşteri Hizmet Merkezlerine giderek hem bilgi alabileceği hem de başvuru yaparak fatura taksitlendirme kampanyasından yararlanabileceği ifade edildi.

Aksa Elektrik, Trabzon, Rize, Giresun, Gümüşhane ve Artvin’de Aksa Çoruh Elektrik, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli’de Aksa Fırat Elektrik markalarıyla toplam 9 il ve 102 ilçede yaklaşık 2,3 milyon aboneye elektrik tedarik hizmeti sunuyor.

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