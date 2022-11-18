Akşener, ESİAD toplantısında konuştu: İYİ Parti'nin olmadığı hiçbir denklem kurulamıyor

ESİAD tarafından düzenlenen “Ekonomik Vizyon Buluşmaları” toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti’nin Türk siyasetinde bir kilit taşı olduğunu belirterek “İYİ Parti’nin denkleminin içinde olmadığı hiçbir denklem bir şey yapılamıyor” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Bir dizi etkinliğe katılmak üzere İzmir’e gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in son durağı Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği(ESİAD) tarafından düzenlenen “ESİAD Ekonomik Vizyon Buluşmaları” toplantısı oldu. Swiss Otel’de gerçekleşen toplantıda sanayicilere ve İzmir iş dünyası temsilcilerine hitap eden Akşener, “İYİ Parti’nin Türk siyasetinde bir kilit taşı olduğunu söyledi.

“Keşke biz haksız çıksaydık”

Ülke ekonomisine dair değerlendirmelerde bulunan Akşener, “Ekonomi güvendir. Bu güveni sağlayacak olan adalettir, demokrasidir. Yabancıları bu ülkeye getiren ve yatırım yapmalarını sağlayan bu meseledir. Ülke olarak ön görülebilirliğiniz varsa ister yerlisi ister yabancısı istihdam ve üretime yönelik yatırım yapar. Kapıdan içeri yabancı olarak bir üretim sistemi yapmak için yola çıktığınızda bir dakika gol ‘ayak bastı parası’ gibi saçmalıklarla karşılaşıyorsanız, bir sorun çıktığında yargıya dair bir inancınız yoksa, hukukun üstünlüğüne dair bir inancınız yoksa elbette ki yatırım yapamazsınız. Sıcak para gider, çıkar, kara paraların aklandığı, sürekli varlık bağışını ilan ettiğiniz, uçucu para denilen bir sistemle karşı karşıya kalırsınız. Bütün bunlar gerçekleşti, keşke biz haksız çıksaydık. 2017 bir mihenk taşıdır. 2017 referandumundan sonra partimizi kurduk. Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi denilen bir sistem kuruldu. Herkesin havlu attığı ve bunun üzerinden seçim sisteminin konuşulduğu yerde İYİ Parti’yi kurduk ve tek amacımız sizin iradenizle bu ucube sistemin hür iradelerinizle gitmesini sağlamak üzere kurulduk. Hiç vazgeçmeyeceğimiz ilkemiz budur” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin en iyi kadrosunu topladım”

İYİ Parti’nin Türk siyasetinde bir kilit taşı olduğunu da dile getiren Akşener, “O yüzden İYİ Parti’nin üzerine bu kadar gidiliyor. Cumhur İttifakı tarafından sürekli dürtülüyor, zaman zaman hakarete varan şeylerle karşılaşıyoruz. Şimdi ise şöyle bir durum var; İYİ Parti’nin denkleminin içinde olmadığı hiçbir denklem bir şey yapılamıyor. O yüzden arada bir ‘yerli ve milli’ ilan ediliyoruz. Bütün bunların anlamı şu, şımarmadan, kutuplaştırmadan, ‘Alt tarafı siyaset yapıyoruz’ diyerek, siyaseti küçümsemeden bir konu olarak görüp, seçmen size karşı bir tutum aldığında da seçmeni suçlamadığınız bir iş olduğunu düşünerek yolculuk yapıyoruz. Bunu da hiç değiştirmeyeceğiz. Açıklamalarımda, el sıkışmaların, birbirini anlamaya gayretlerin ne kadar önemli olduğunu sizlerle paylaşmak istedim. Patronun da bir kere daha siz olduğunuzu, seçmen olarak patron olduğunuzu hatırlatmak istedim. Ben bir siyasi kafa avcısıyım, Türkiye’nin en iyisiyim. Sıfır kıskançlıkla Türkiye’nin en iyi kadrosunu partimde topladım. Dolayısıyla bir orkestra şefiyim” diye konuştu.

Yatırım kararları erteleniyor

ESİAD Başkanı Sibel Zorlu ise “Biz sanayici ve iş insanlarının en büyük beklentisi ülkemizin istikrarlı ve öngörülebilir bir ekonomiye kavuşmasıdır. Dünya ekonomilerinde de hissedilen enflasyon, ülkemizde ise baş edilmesi zor bir sorun haline geldi. Artık hepimiz yüksek enflasyonla mücadele ediyoruz” dedi. İş dünyasının finansman problemleri olduğunu ve bu durumun yatırımların önünde engel oluşturduğunu kaydeden Zorlu, bu yüzden yatırım kararlarının ertelendiğini söyledi.

Stratejik planlama çağrısı

ESİAD Başkanı Zorlu sözlerinin devamında da “Sanayicinin en temel amacı ülke kalkınmasına ve refahına katkıda bulunmaktır. Çalışanlarının mutluluğu da sanayicinin en büyük motivasyon kaynağıdır. Mevcut koşullarda üretmek artık ciddi fedakarlık anlamına geliyor. Bu da ne yazık ki beraberinde imalat sanayinden kaçışı getiriyor. Bu noktada yüksek teknolojiyi ve katma değeri önceleyen ve ithal girdiyi düşürecek üretim, sanayimizin geleceği bakımından hayati önemde. Doğru bir kalkınma ve finansman modeli ile sürdürülebilir ve döngüsel ekonomi için stratejik bir planlamaya ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.