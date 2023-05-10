Alaca: İleri teknoloji ürün ihracatını artırmamız gerekiyor

Yüksek teknoloji ürünlerinin Ar-Ge’si için yapılan çalışmaların artırılması gerektiğini ifade eden Alaca Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Alaca, “Yüksek teknoloji ürünlerdeki ihracat yapımızı artırmamız ülkemizin geleceği açısından büyük önem arz ediyor” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artarak 23 milyar 595 milyon dolar oldu. Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 4,0 oldu’ diyerek sözlerine başlayan Hakan Alaca, “Yüksek teknoloji üretimi, aynı anda yüksek katma değerli ve yüksek getiri sağlayan ürün üretimi anlamına geldiği için özellikle gelişmiş ülkeler yüksek teknoloji içeren ürün ihracatı konusunda dünyada lider konumda olan ülkelerdir. Biz de ülke ihracatımızın artmasını, cari açık dengesinin kapanmasını istiyorsak mutlaka yüksek teknolojili ürünlere yönelmeliyiz” dedi.

‘DÜNYA MARKALARI YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERDEN OLUŞUYOR’

Bugün dünyanın en çok değere sahip markalarının yüksek teknoloji üreten markalarından oluştuğunun altını çizen Alaca, ‘Biz ülke olarak 10 konteynır tarım ürünü ihraç ederken, ithal ettiğimiz 1 konteynır cep telefonu ile cari açık dengesini kapatamıyoruz. Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payını yüzde 4,0’lerden daha yukarıya çıkarmamız şart. Yıllardan bu yana bu oran yüzde 4-5 seviyelerinde. Dünyanın önde gelen markalarına bakıldığında mutlaka yüksek teknoloji ürünleri pazara sunan markaların öne çıktığını gözlemliyoruz. Hatta yazılım sektöründe uzmanlaşıp tüm dünyaya geliştirdikleri aplikasyonları pazarlayan markalar var. Türk gençleri mutlaka yapacakları Ar-Ge çalışmaları ile yüksek teknoloji ürünlerin imalatını arttırmalı. Bu anlamda gençlere büyük iş düştüğünü düşünüyorum. Ülke olarak yüksek katma değerli ürün üretimi ile cari açık dengesini sağlayabiliriz. Bu anlamda yapılacak çalışmalarda gençlerimize destek olmak istiyoruz’ diye konuştu.

‘MERSİN’DE ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR’

Mersin Teknopark ve Model Fabrika ve İnovasyon Merkezi’nin yaptığı çalışmaların bu anlamda önemli olduğunu belirten Alaca, şunları söyledi:

“Biz Mersin olarak yüksek teknoloji ürünler ile ilgili belirli çalışmalar yürütüyoruz fakat bunların sahaya yansıması konusunda eksikliklerimizin olduğunu düşünüyorum. Savunma sanayi başta olmak üzere Mersin’in bu konuda önemli çalışmalar yapması gerekiyor. Gençlerin robotik kodlama eğitimlerinin arttırılması ile gelecekte farklı ürünlerin patentini alabilir, mevcut geliştirilmiş yüksek teknoloji ürünlere alternatif ürünler yaratabiliriz. 2022 Yılı içerisinde SAHA İstanbul İrtibat Ofisi’nin Mersin’de açılması önem arz ediyor. Bu savunma sanayinden kentin pay alabilmesi adına önemli.”

‘BİZ DE AR-GE ÇALIŞMLARINA ÖNEM VERİYORUZ’

Alaca son olarak şunları kaydetti:

“Biz de Alaca Grup olarak iştirak kollarımız olan tüm sektörlerde Ar-Ge çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Ar-Ge için ayrılan kaynağın bir ülkenin kalkınmasında ve gelişiminde hayati öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Ar-Ge harcamalarının Gayrisafi Yurt İçi Hâsıla (GSYH) içindeki payı, ülke ekonomilerinin bulunduğu gelir grubunu belirlemede ve kişi başı gelir seviyesi için önemli bir kriterdir. Ar-Ge harcamalarının Gayrisafi Yurt İçi Hâsıla (GSYH) içindeki payı yüksek olan ülkelerde kişi başına gelirin ve ekonomik refahın yüksek olması bunun açık göstergesidir. Bu anlamda da tüm şirketlerin faaliyet alanı ne olursa olsun Ar-Ge çalışmalarına gerekli önemi göstermesi ülke ekonomisi adına önem arz ediyor.” ()