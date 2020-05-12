Alacaklarınızı sigorta ettirin

Türk ihracatçısının kara gün dostu Türk Eximbank'tan Covid-19 salgınının pandemiye dönüştüğü, ihracatta tahsilatlarda gecikmelerin yaşandığı bugünlerde, Türk Eximbank tarafından sunulan hizmetlerden biri olan alacak sigortası hatırlatması geldi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen video konferans toplantısında konuşan Türk Eximbank Ege Bölge Müdürü Gülom Timurhan, ihracatçıların Eximbank'ın uygun fonlamalarının yanı sıra; alacak sigortasını da kullanmalarını tavsiye etti. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak'ın moderatörlüğünde düzenlenen video konferansa Birlik üyesi 30'dan fazla ihracatçı firma yetkilisi katılırken, Türk Eximbank Ege Bölge Müdürü Gülom Timurhan ve Türk Eximbank İzmir Şube Müdürü Hüseyin Egemen Kılıç, Eximbank'ın ihracatçılara sağladığı krediler ve alacak sigortası hakkında bilgi verdiler.

Herkese teşekkür borçluyuz

Toplantının açılış konuşmasını yapan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Covid-19 sürecinde; Tarım sektöründe ihracatçı ve üreticilerin sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günler dahil, gece - gündüz işletme ve bahçelerde özveriyle işlerini devam ettirdiklerini, hem vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşıladıklarını, hem de yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatının kesintisiz artarak devamını sağladıklarını dile getirerek, tarım sektöründe çalışan üreticilere, işçilere, ihracatçılara teşekkür etti.

Tarım sektörü ihracatçılarının son dönemde işleri sürdürmek için çok büyük emekler sarf ettiğinin altını çizen Uçak, "İhracatçılarımızın en önemli sorunu ve ihtiyacı olan finansmana erişim son dönemde çok daha fazla önem kazandı. Pandeminin ilk gününden itibaren Türk Eximbank Ege Bölge Müdürümüz Gülom Timurhan ile hep istişare içinde olduk. Üyelerimizin pek çok sorununu çözüme kavuşturduk. Bu toplantı Eximbank ile üyelerimizi doğrudan görüştürmeyi, sorunlara çözümleri en yetkin ağızdan mercilere aktarmayı amaçladık" diye konuştu.

Kadın girişimci kredisi veriyoruz

Kadın ihracatçılara özel kadın girişimci kredisi verdiklerine de değinen Timurhan, bununla ilgili olarak İş Bankası, Denizbank, Finansbank, Garanti BBVA ve TEB ile protokol imzaladıklarını, kadın ihracatçıların bu bankalarla iletişime geçerek, bu bankaların kendilerine oluşturacağı limitler çerçevesinde Eximbank'tan kadın girişimci kredisi kullanabileceklerini kaydetti. Covid-19 nedeniyle ihracatçı firmaların alacaklarını vadesinden geç aldıklarına işaret eden Timurhan, sigortalı ihracatçılara vadesi geçmiş alacaklarıyla ilgili bildirimde bulunmalarını istedi.

Timurhan sözlerini şöyle sürdürdü; "Bizim alacak sigortası ürünümüz var. Alacak sigortası yapıyoruz ve bunu tüm firmalarımıza tavsiye ediyoruz. Eximbank'ın yaptığı işlemleri sadece kredi olarak düşünmeyin. Sigorta da sizin gelecekte alacaklarınızda yaşayacağınız sorunları size önceden garanti altına almak olarak düşünebilirsiniz. Sigorta yaptığımız firmalarımızın bazılarında sevk sonrası reeskont kredisi dediğimiz Merkez Bankası ile birlikte yürüttüğümüz bir programımız var. Bunları belirli koşullar çerçevesinde ihracatçı firmalarımıza belirlenen limitler kapsamında iskonto edebiliyoruz. İçinde bulunduğumuz dönem itibariyle pek çok firmamızın alacaklarında gecikme olduğunu biliyoruz. Özellikle sadece bizden sigorta yapmış firmalarımızın 60 günün sonunda mutlaka bize gecikmeyi bildirmesi gerekiyor. Sigorta ile birlikte sevk sonrası reeskont kredisi kullanan firmalarımızın da gecikmeden sonra 30 gün sonra bunu bize bildirmesi gerekiyor. Bu süreçte her aşamada bizi bilgilendirirseniz inşallah önümüzdeki dönemlerde alacaklarla ilgili sorunsuz bir dönem geçiririz diye umut ediyoruz. Farkındayız sıkıntılı bir süreç o nedenle özellikle bizden sigorta yapan firmalardan rica ediyoruz her aşamada her sorunda lütfen bizi bilgilendirin."