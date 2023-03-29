Alım gücü düşüyor, memur zam bekliyor

14 Mayıs seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılacağını açıklamasının ardından alım gücü düşen kamu emekçileri de zam talep ediyor.

Alım gücü düşüyor, memur zam bekliyor
29 Mart 2023 Çarşamba 10:27

FATİH ÖZKILINÇ- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimleri öncesinde en düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 liraya çıkarılacağını açıklamasının ardından kamu emekçileri de zam bekliyor. Kamu emekçilerinin enflasyon karşısında alım güçlerinin her geçen gün düştüğünü belirten sendika temsilcileri, memur maaşlarının artış yapılması gerektiğini belirtiyor.

ALIM GÜCÜ HER GEÇEN GÜN DÜŞÜYOR

Memurların da zam beklediğini kaydeden Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, "En düşük emekli maaşına yapılan zam tüm çalışan kesimlerde bir zam beklentisi getirmiştir. Memurlar da maaşlarında bir artış beklemektedir. Son yıllarda enflasyon oranlarının çok yüksek olması nedeniyle alım gücü her geçen gün düşmektedir. Ayrıca yapılan zamların bir kriteri olması gerekiyor. Bugüne kadar memurlar toplu sözleşme süreçlerinde yüzde 2'lik 4'lük zamlarla bu yıllara geldi ancak son yıllarda enflasyon oranlarının çok yüksek olmasıyla beraber memurun alım gücü her geçen gün düşmüş ve düşmeye devam etmektedir. Hiçbir kritere dayanmadan bugün iktidara sahip olanların bir seçim arifesinde sanki kendi ceplerinden para dağıtıyormuş gibi 'Ona zam yaptım, buna zam yaptım' demesi de doğru değildir. Bu zamların bir kriterinin olması lazım. 2023 yılında vergi ve harçlara gelen zam yüzde 122.9'du. Yüzde 122.9 devletin enflasyonunu gösteriyor. Buna göre asgari ücretliye, memura yapılacak zamların yüzde 122.9 olması gerekir. Ama bir türlü bu standartları yakalamıyoruz. Sabit ücretlilerin alım gücü her geçen gün düşüyor. Vergilerin genelini de sabit ücretliler ödüyor. Bu nedenle de yapılan zamların bir kriteri olmalı. Bugün iktidarda A partisi var yüzde 50 zam yapıyor B partisi geliyor yüzde 80 zam yapıyor. Böyle bir uygulama şeklinin kesinlikle olmaması lazım.

YOKSULLUK SINIRININ ÜZERİNE ÇIKARILMALI

Alım gücünün azaldığı bir dönemde emekli ve çalışanların zor geçindiğini belirten AES Anadolu Eğitim Sen İzmir İl Başkanı Adnan Sarısayın ise "En düşük emekli maaşı 2 bin lira artırılmasına rağmen hala açlık sınırının altında kalıyor. Yoksulluk sınırının 30 bin lira olduğu ülkemizde ortalama bir memur maaşı 12 bin TL civarında. Bu nedenle tüm çalışanların, emeklilerin maaşları artırılmalı. 2018 yılında ortalama memur maaşı ile 300 kilogram beyaz peynir alabilen bir memur bugün 64 kilogram alabiliyor. Acilen tüm çalışanların alım gücü yükseltilmeli. İnsanca yaşanabilecek bir ücret istiyoruz. Bir de çalışanlar olarak gelir vergisinin yüzde 15'te sabitlenmesi talebimiz var. İlk üç, dört ay sonra aldığımız maaş ocak ayında aldığımız maaştan daha düşük oluyor. Tüm çalışanların gelir vergisi yükseltilmeli. Çalışanlara kira ve ulaşım yardımı yapılmalı. Çalışanların maaşı yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalı" ifadelerini kullandı.

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