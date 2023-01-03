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Alkol ve sigaraya ÖTV zammı! İşte zam oranı...

Alkol ve sigaraya ÖTV zammı! İşte zam oranı...
03 Ocak 2023 Salı 12:05

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte alkol ve sigaraya gelen ÖTV zammının da oranı belli oldu. Buna göre, ÖTV tutarlarındaki otomatik artış yüzde 22.29 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyonunu aylık yüzde 1,18, yıllık bazda ise yüzde 64,27 olarak açıkladı.

TÜİK'in Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (YİÜFE) verilerini açıklamasıyla birlikte, alkol ve tütün ürünleri üzerinden alınan maktu ve asgari maktu ÖTV tutarlarındaki otomatik artış oranları da belli oldu.

Geçen yılın ikinci yarısında Yİ-ÜFE yüzde 22.29 oranında artış gösterdi. Bununla birlikte alkol ve tütün ürünleri üzerinden alınan maktu ve asgari maktu ÖTV tutarları da bu oranda artırılacak.

Etiketler; #alkol #sigara #zam #ötv
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