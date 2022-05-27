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Alkol ve sigaraya şimdi de ÖTV artışı geldi!

Alkol ve sigara tüketenlere kötü haber geldi. İki üründe de özel tüketim vergisi oranları artırıldı. Alkolda ÖTV artışı yüzde 25 olurken, sigarada ise yüzde 10 olarak açıklandı. Buna göre bir litre rakının sadece ÖTV'si 481,98 liradan 602,48 liraya yükseltilmiş oldu

Alkol ve sigaraya şimdi de ÖTV artışı geldi!
27 Mayıs 2022 Cuma 08:26

Alkollü içecekler ve sigara ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı artırıldı. Alkollü içeceklerde ÖTV artış oranı yüzde 25 olurken sigarada ÖTV artış oranı yüzde 10 oldu. Karar, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Bir litre rakıda ÖTV tutarı 481,98 TL'den 602,48 TL'ye yükseltildi. 1 litre rakının vergisi 64 TL artarken, 70'lik rakıda vergi artışı 45 TL oldu.

Sigarada 0.71 TL olan asgari maktu vergi tutarı 0.78 TL oldu. Böylece bir paket sigaradan alınan ÖTV 1.69 TL arttı.

TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE ÜFE ARTIŞI YOK

Temmuz-Aralık 2022 döneminde sigara ve alkollü içeceklere yapılması muhtemel yüzde 60'a yakın ÜFE güncellemesi olmayacak.

Etiketler; #alkol #içki #ötv #sigara
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