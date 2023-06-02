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Altın güne yükselişle başladı

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.328 lira seviyesinde işlem görüyor

Altın güne yükselişle başladı
02 Haziran 2023 Cuma 10:28

Dün altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 artışla 1.323 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1.328 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.180 lira, Cumhuriyet altını da 8.810 liradan satılıyor. Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantıda faiz artırmayabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi ve ABD'de borç limiti krizinin aşılmasıyla pozitif seyrettiğini belirterek, bugün yatırımcıların odağında ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinin olduğunu kaydetti. ABD'de özel sektör istihdamının mayısta 278 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğini ve söz konusu dönemde yıllık ücret artışının yüzde 6,7'den 6,5'e gerilediğini ifade eden analistler, bu alandaki gerilemenin bankanın politika alanını rahatlatmış olabileceğini söyledi. Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinde Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker'ın faiz oranlarının sabit tutabileceği noktaya yakın olduğunu ve faizleri yükseltmeye devam etmek zorunda olmadıklarını aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 14 Haziran'daki toplantıda politika faizini sabit tutacağına ilişkin beklentilerin yüzde 75 seviyesine çıktığını dile getirdi. Söz konusu gelişmelerle altının ons fiyatı yükseliş eğilimini dördüncü güne taşıyarak şu sıralarda 1.978 dolardan alıcı buluyor. Analistler, bugün yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları ve yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.970 ve 1.960 doların destek, 1.990 ve 2.000 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #altın
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