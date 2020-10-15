Altın, güvenli yatırımdır

Gaziemir ve Bornovadaki mağazalarıyla hizmet veren Şehzade Kuyumculuk Kurucusu Mehmet Karip, altının her dönem olduğu gibi olduğu bu dönemde de güvenli liman olduğunu ve talep gördüğünü söyledi.

Son dönemde istikrarlı artışıyla yatırımcıların yüzünü güldüren altının 2020 yılının başından bu güne dek % 65 oranında değer kazandığını söyleyen Mehmet Karip, bu artışta döviz kurlarının ve gayrimenkul piyasasında yaşanan dalgalı seyirin etkisi olduğunu vurguladı. Yatırımcıların her zaman güvenli bir ortam aradığını ve altın fiyatlarının sürekli artmasıyla birlikte herkesin tasarruflarını altın üzerinde yoğunlaştırdığını da kaydeden Karip, altın fiyatlarındaki yükselişin devam edeceğini de dile getirdi.

1994 yılından beri çalışma hayatının içinde olduğunu ve farklı firmalarda edindiği deneyimlerin ardından 2013 yılında Gaziemir Önder caddesindeki mağazasıyla perakende sektörüne adım attığını söyleyen Karip, "Küçük yaşlardan itibaren çalışma hayatının içindeyim. Kemeraltı'nda başladığım iş yaşamında kuyumculuk sektöründe farklı firmalarda deneyim kazandım. Gaziemir mağazasını açtığımda hem toptan hem de perakende satışlar üzerinde çalışıyordum. Toptan alyans dışındaki 14 ayar tüm takı ürünlerinin İzmir ve Ege Bölgesindeki satışlarını gerçekleştirdim. Daha sonra mağazacılık yönü ağır bastı ve 2016 yılında Bornova şubemizi de yaşama geçirdim. 3'üncü şubemizi de açma aşamasındayken tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de olumsuz etkileyen corona nedeniyle e -ticaret sektörüne yatırım yapma kararı aldık. Bu ay içinde sehzadekuyumculuk.com adresi üzerinden Türkiye'nin her yerine online satışlara başladık. Tüm ürün gruplarından seçkin takılarımızı müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Kredi kartı üzerinden güvenli alışveriş olanağı sunan SSL sertifikalarını kullanıyoruz. Ayrıca garantili teslim hizmeti ile kargoları sigortalıyor ve ürünlerin teslimatını elden yapabiliyoruz. App Store ve Play store üzerinden indirebileceğiniz bir uygulamamız da mevcut. Bu uygulama sayesinde hem kampanyalarımızdan haberdar olabilir hem de avantajlı fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Ayrıca sehzade_kuyumculuk Instagram sayfamızdan da ürünleri inceleyip sipariş verebilirsiniz" diye konuştu.

Gaziemir şubesinde bulunan atölyede kendi ürün tasarımlarını da gerçekleştirdiklerini dile getiren Mehmet Karip, Kemeraltı'nda yetişen, uzun yıllarını bu sektöre veren deneyimli ustamızın elinden özgün tasarımları hayata geçiriyoruz. İstanbulda kuyumculuk sektörünün tanınmış zanaatkarları ile de önemli bağlantılarımız mevcut. Böylelikle toptan ürünlerin haricinde insanlar bizlerden daha orijinal ve özgün takıları satın alabiliyorlar. Ayrıca sipariş üzerine de üretim yapabiliyoruz. Alyans üretimi de yapıyoruz. Takı tadilat ve temizlik gibi hizmetleri de tek çatı altında müşterilerimize sunabiliyoruz. Bu konuda yıllardır edindiğimiz deneyim ve müşterilerimizle karşılıklı güven esasıyla hizmetlerimizi sürdürüyoruz.

Şehzade kuyumculuk bünyesinde altın pırlanta ve değerli taşlardan oluşan özel bir koleksiyon oluşturduklarını belirten firma kurucusu Mehmet Karip, "Bileklik, kelepçe, bilezik, alyans, takı setleri ve özel tasarım siparişlerinize yönelik tasarımlarımız mevcut. Aynı zamanda Atasay Kuyumculuk'un da satış noktasıyız. Tüm müşterilerimizi güvenli ve kaliteli alışveriş için mağazalarımıza bekliyoruz."