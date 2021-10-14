Altın yükselişe geçti. Rakamlar sürekli değişiyor

Altın fiyatları hızlı yükselişe geçti. Peki gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar oldu?

Dolar kurundaki hızlı yükseliş altını da etkisi altına aldı. Merkez Bankası'ndaki görev değişikliğinin ardından altın hızlı yükselişe geçti. Altın saat 10.02 itibariyle 527,56 olarak açıklandı.

Gram altın fiyatları ne kadar? Dolar TL kurunda yaşanan yükselişle birlikte gram altın fiyatları 14 Ekim Pereşmbe gününe yükselişle başladı. Saat 10.05'te kaydedilen verilere göre gram altın 527.64 lira alış ve 527,74 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.



Çeyrek altın fiyatları da tıpkı gram altın gibi güne yukarı yönlü seyirle başladı. Saat 10.05'te kaydedilen verilere göre çeyrek altın 851 lira alış ve 868 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Altının ONS fiyatı ise 1.793,76 alış, 1.794,00 satış olarak açıklandı.