HAVAALANINDA ÇIPLAK YÜRÜYÜŞ!
HAVAALANINDA ÇIPLAK YÜRÜYÜŞ!
0
ABD'Lİ ANNE PES DEDİRTTİ!
ABD'Lİ ANNE PES DEDİRTTİ!
0
ESKİ ROL ARKADAŞI DESTEK VERDİ
ESKİ ROL ARKADAŞI DESTEK VERDİ
0
ASPİRİNLE İLGİLİ ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA
ASPİRİNLE İLGİLİ ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA
0

Altın yükselişe geçti. Rakamlar sürekli değişiyor

Altın fiyatları hızlı yükselişe geçti. Peki gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar oldu?

Altın yükselişe geçti. Rakamlar sürekli değişiyor
14 Ekim 2021 Perşembe 10:08

Dolar kurundaki hızlı yükseliş altını da etkisi altına aldı. Merkez Bankası'ndaki görev değişikliğinin ardından altın hızlı yükselişe geçti. Altın saat 10.02 itibariyle 527,56 olarak açıklandı.

Gram altın fiyatları ne kadar? Dolar TL kurunda yaşanan yükselişle birlikte gram altın fiyatları 14 Ekim Pereşmbe gününe yükselişle başladı. Saat 10.05'te kaydedilen verilere göre gram altın 527.64 lira alış ve 527,74 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.


Çeyrek altın fiyatları da tıpkı gram altın gibi güne yukarı yönlü seyirle başladı. Saat 10.05'te kaydedilen verilere göre çeyrek altın 851 lira alış ve 868 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Altının ONS fiyatı ise 1.793,76 alış, 1.794,00 satış olarak açıklandı.

Etiketler; #altın #altın fiyatları #altın ne kadar
Önceki Haber
Manisa'da kaza: 2 kişi öldü!
Sonraki Haber
Buca Belediyesi 10 ayda 380 kişiye iş buldu
Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği sonrası dolarda yükseliş hız kazandı
Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği sonrası dolarda yükseliş hız kazandı
0
Merkez Bankası'nda yine gece yarısı atamaları
Merkez Bankası'nda yine gece yarısı atamaları
0
İzmir'de konut satışları arttı. En çok konut satılan ilçe...
İzmir'de konut satışları arttı. En çok konut satılan ilçe...
0
Altın yükselişe geçti! Çeyrek altın ne kadar oldu?
Altın yükselişe geçti! Çeyrek altın ne kadar oldu?
0
Asgari ücret ne kadar olacak? Masada iki seçenek var!
Asgari ücret ne kadar olacak? Masada iki seçenek var!
0
Üst üste gelen zamlara rağmen enerji şirketleri elektriğe yüzde 45 zam istiyor
Üst üste gelen zamlara rağmen enerji şirketleri elektriğe yüzde 45 zam istiyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.