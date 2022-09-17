Altında düşüş sürerse felaket olur!

Ons altın fiyatları son iki ayın en düşük seviyelerine geriledi. İZTO Mücevher, Saat ve Hediyelik Eşya Grubu Meslek Komitesi Meclis Üyesi Halil Telli, altındaki düşüşün devam etmesi halinde çok büyük bir felaket olacağını söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ- Küresel enflasyon oranlarının artması nedeniyle merkez bankaları faiz artırımlarına devam ederken altın fiyatları faiz karşısında baskı altında kalmaya devam ediyor. Ons altın fiyatları son 2 ayın en düşük seviyelerinde işlem görürken gram altın da bin liranın altına geriledi. Altın fiyatlarındaki düşüşü değerlendiren İzmir Ticaret Odası(İZTO) Mücevher, Saat ve Hediyelik Eşya Grubu Meslek Komitesi Meclis Üyesi Halil Telli, düşüşü kimsenin beklemediğini belirterek bu durumun dünyadaki büyük oyuncuların bir spekülasyonu olabileceğini belirtti.

Tam bir alım fırsatı

Ons altın fiyatlarının bin 660'a gerilediğini aktaran Telli, "Altının düşeceğini kimse beklemiyordu. Bu sayılar altının en dip fiyatı. Çünkü geçen sene Ons altın fiyatları 2 bin 80'i gördü. Bu süreçte dünyadaki bakır, demir gibi birçok emtianın fiyatı kat be kat arttı. Ama sadece Ons bazında çok geriledi. Bu durumun bir alım fırsatı olduğunu düşünüyoruz. Ons altın fiyatı daha da dibi görürse çok büyük bir felaket olur. Önümüzde kış ayları var. Avrupa'nın doğalgaz sıkıntısı yeni bir kriz doğurabilir. Diğer taraftan Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Altın böyle kriz ortamlarında yükselmeyi sever. Dünyadaki şu anki tablonun yakın süreçte ortadan kalkacağına dair bir emare de yok. Bunları üst üste koyduğumuzda ve altının geldiği noktayı da düşündüğümüzde bu tam bir alım fırsatı" ifadelerini kullandı.

Bu bir oyun olabilir

Altındaki sert düşüşün dünyadaki büyük oyuncuların bir oyunu olabileceğini de dile getiren Telli, "Dünyadaki büyük oyuncular sanki altına olan güveni sarsarak altını düşük fiyatlardan toplama gayretinde. Büyük oyuncular bu dip fiyatlarla insanları korkutarak altınları toplayabilir. Her düşüş bir alım fırsatıdır bu durum öncekilerden daha da karlı bir alım fırsatı. Bu nedenle altından çıkmak değil tam tersi toplamak zamanı" diye konuştu.