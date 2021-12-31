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Altını olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Altını olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
31 Aralık 2021 Cuma 08:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, altın mevduattan TL'ye çevrilen mevduatta stopaj oranı sıfır olarak uygulanacak.

Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden TL'ye çevrilen mevduat ve katılma hesaplarında tevkifat (kesinti) oranı yüzde 0 olarak uygulanacak.

Gelir vergisi kanununun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat (kesinti) oranları hakkında kararda düzenlemeler yapan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

KRİTİK TARİH 28 ARALIK

Karara göre, söz konusu hüküm; TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması kapsamında, 28 Aralık tarihi itibarıyla mevcut altın depo hesapları ve altın cinsinden katılım fonu hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden TL'ye çevrilen mevduat ve katılım hesaplarına uygulanacak.

Etiketler; #altın #altın stopaj #resmi gazete
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