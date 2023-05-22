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Altının gram fiyatı 1.260 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, haftaya yatay başlamasının ardından 1.260 lira seviyesinde işlem görüyor

Altının gram fiyatı 1.260 lira seviyesinden işlem görüyor
22 Mayıs 2023 Pazartesi 10:26

Cuma günü altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,1 artışla 1.260 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftaya yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa paralel 1.260 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.070 lira, Cumhuriyet altını da 8.370 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, cuma günü yüzde 1,04 artışla 1.978 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.975 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD'deki borç krizine ilişkin belirsizliklerin devam etmesinin riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek, ülkenin 1 Haziran itibarıyla borçlarını ödeyemeyebileceği ihtimalinin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını aktardı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günkü açıklamalarında Fed'in faiz artışlarını durdurabileceği sinyali verdiğini ifade eden analistler, Powell'ın bankacılık sektöründeki gelişmelerin kredi koşullarının sıkılaşmasına katkıda bulunduğunu ve faiz oranlarının normalde olması gerektiği kadar yükselmesinin gerekmeyebileceğini söylediğini kaydetti.

Analistler, Powell'ın Fed'in mevcut politikasını "kısıtlayıcı" olarak nitelendirdiğini, şimdiye kadarki sıkılaşmanın gecikmeli etkileri ve son bankacılık streslerinden kaynaklanan kredi sıkılaşmasının boyutu hakkında belirsizlikle karşı karşıya olduklarını aktardığını bildirdi.

Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verileri ile birlikte ABD'nin borç krizine ilişkin haber akışının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.970 ve 1.960 doların destek, 1.980 ve 1.990 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #altın #Piyasalar
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