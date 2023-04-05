Altının gramı ne kadar oldu?

Çeyrek altın 2.060 lira, Cumhuriyet altını 8.330 liradan satılıyor

Altının gramı ne kadar oldu?
05 Nisan 2023 Çarşamba 10:33

 Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.254 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, yüzde 0,2 artışla günü 1.249 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla 1.254 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.060 lira, Cumhuriyet altını da 8.330 liradan satılıyor.

Dün günü yüzde 1,81 artışla 2.020 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı da şu dakikalarda yüzde 0,2 primle 2.025 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD'de artan resesyon endişelerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin adımlarını sonlandırmasına neden olabileceği beklentilerini güçlendirdiğine dikkati çekerek, bu durumun altınının ons fiyatını desteklediğini ifade etti.

Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağına yönelik öngörülerin yüzde 58'den yüzde 42'ye indiğini vurgulayan analistler, bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı ile cuma günkü tarım dışı istihdam verisinin piyasaların durumuna daha net ışık tutmasının beklendiğini kaydetti.

Analistler, bugün dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.070 doların direnç, 1.990 doların destek konumunda bulunduğunu bildirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #altın #Piyasalar
İlgili Galeriler
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Dolar/TL ne kadar? Bir dolar kaç TL?
Sonraki Haber
CHP'li Gürer: “Deprem dolayısıyla tarımda oluşan kayıpları önlemek hayati önem taşıyor“
Dolar/TL ne kadar? Bir dolar kaç TL?
Dolar/TL ne kadar? Bir dolar kaç TL?
0
Egeli ihracatçılar kendi rekorunu kırdı
Egeli ihracatçılar kendi rekorunu kırdı
0
Bakan Nebati: İnsanların ucuz fiyata et yemesini sağlamamız gerekiyor
Bakan Nebati: İnsanların ucuz fiyata et yemesini sağlamamız gerekiyor
0
Kimya ihracatı ilk çeyrekte 7 milyar doları aştı
Kimya ihracatı ilk çeyrekte 7 milyar doları aştı
0
Fındık ihracatı 7 ayda 1,2 milyar dolar kazandırdı
Fındık ihracatı 7 ayda 1,2 milyar dolar kazandırdı
0
Borsa günü yükselişle kapattı
Borsa günü yükselişle kapattı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.