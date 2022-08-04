Anet Machining yeni fabrikası ESBAŞ’da açıldı

Dört kıtada altı ülkeye yüksek gerilim parçalarının yanı sıra tarım makineleri, kamyon üstü ekipman ve forklift için parçalar üreten Anet Machining firmasının yeni fabrikası ESBAŞ’da hizmete açıldı

FATİH ÖZKILINÇ- Ege Serbest Bölgesi’nde(ESBAŞ) yüksek gerilim parçalarının yanı sıra tarım makineleri, kamyon üstü ekipman ve forklift için parçalar üreten Anet Machining firması, üretim alanını 5 bin metrekareye çıkaracak yeni fabrikasını hizmete açtı. Üretimlerini Almanya, Fransa, Meksika, Brezilya, Çin ve Hindistan'a ihraç eden Anet Machining yeni tesisle birlikte müşteri portföyünü ve pazar payını artırmayı hedefliyor.

4 kıtada 6 ülkeye ihracat

Yeni fabrikanın açılış töreninde konuşan Anet Machining Genel Müdürü Tarkan Peker, “10 yılı aşkın süredir üretim yapan Anet, ülkemiz ve milletimiz için istihdam ve katma değer üretmektedir. Anet ailemizde yaklaşık 70 kişiye istihdam sağlamaktadır. 4 kıtada 6 ülkeye ihracat yapan Anet, bölgemize ve ülkemizin geleceğine duyduğu güvenle yatırımlarını gerçekleştiriyor. Ülkemizin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alma hedefini gerçekleştirebilmek için üretim ve ihracatımızda yüksek teknolojinin payını artırmak zorundayız. Rekabetin giderek arttığı bir dönemde dijital ve inovasyona dayalı üretim bizi rakiplerimizden ayrıştıracaktır. Bu vesile ile yatırımızın bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Sanayimizi güçlendirmeliyiz

MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı ise “ANET makinenin yeni yatırımının ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Dünyada çok önemli gelişmeler oluyor. Türkiye son 20 yılda tüm gelişmelerin akabinde birçok alanda ilerliyor. Bu kalkınmada emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkesten Allah razı olsun. Bu vatan bizim ocağımız, başka vatanımız yok. Vatanımıza, milletimize, bayrağımıza sadece söylemlerle değil yaptığımız çalışmalarla, sanayimizi güçlendirerek sahip çıkabiliriz” diye konuştu.

Büyümeyi hedefliyor

Ege Serbest Bölgesi Bölge Müdürü Şenay Satoğlu da “Ege Serbest Bölgesi, 2.220.026 metrekarelik esas alan ve 293.863,65 metrekarelik genişleme alam olmak üzere toplam 2.513.889.65 metrekarelik alanda faaliyet göstermektedir. Bölgemizde 178 firma, 290 adet ruhsat ile faaliyet göstermektedir. Bu firmalardan 95 tanesi yerli, 36 tanesi yerli yabancı, 47 tanesi de yabancı sermayelidir. Bölgemizdeki ilk ticari faaliyet 1989 yılı Ağustos ayında başlamış olup, başlangıçtan bu yana toplam ticaret hacmimiz 88 milyar ABD Dolarını aşmıştır. Ayrıca, 1990 yılından bugüne kadar yaklaşık olarak 2,44 milyar ABD Doları tutarında yatırım yapılmıştır. Bölgemizde istihdam edilen personel sayısı ise yaklaşık olarak 22.860 kişiden oluşmaktadır. Bu anlamda, yüzde 100 yerli sermayeli olan Anet Hassas firması enerji ve güç aktarım sektöründe uzun yıllara dayanan tecrübeleri doğrultusunda 2012 yılında bölgemizde kiracı statüsünde kurulmuş olup, 2019 yılında yeni bir üstyapı inşa etmek üzere yatırımcı statüsüne geçmiştir. Anet firması bugün bölgemizde 67 kişi istihdam etmekte olup, ayrıca, satışlarının yüzde 90'ınını yurtdışına yapmaktadır. Ayrıca, Anet firmasının temel ilkelerinden biri güvenli ve çevre dostu yöntemler ile düşük maliyetlerde üretim gerçekleştirmek olduğundan sürekli iyileştirme ve yenilikçilik gayreti ile çalışmakta olup, çalışanlarını, müşterilerini ve işbirliği yaptığı herkesi paydaşı olarak görmekte ve büyümeyi hedeflemektedir. Yeni binasını açacağımız Anet Hassas firmasına başarılar dilerim" dedi.