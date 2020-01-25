Ankara ile iş dünyası arasında köprüyüz

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı'nı (EGEV) AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, ziyaret etti.

EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüşen Sürekli, İzmir İş dünyası ile Ankara arasında köprü kurarak, İzmir ile ilgili sorun ve talepleri EGEV koordinasyonunda Ankara'ya taşıyacağını söyledi.

Memnuniyet duyuyoruz

Görüşmede hem bölgenin hem de İzmir'in sorunlarının merkezi hükümete iletilmesi için AK Parti İzmir İl Başkanlığı ile koordinasyon içinde çalışılmasının gündeme geldiğini belirten Susam, "Başta Ege Ekonomik Forumu olmak üzere İzmir özelinde ve Ege genelinde atılması gereken adımların ne olduğunu çeşitli etkinliklerle ortaya koyuyor, bunların merkezi hükümetin inisiyatifinde olan kısımlarına merkezi hükümetin desteğini istiyoruz. Bu anlamda AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nın kente fayda sağlayacak projelerde koordinasyon görevine gönüllü olmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu konuda kendileri ile çeşitli çalışmalar yürüteceğiz" dedi.

İzmir Başkanlar Kurulu'na destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü ve İzmir Başkanlar Kurulu'nun destek verdiği Alsancak Elektrik Fabrikası ile Tekel'e ait eski Şarap Fabrikası binasının kente kazandırılması konusunda Ak Parti izmir İl Başkanlığı'nın da katkı koymak istediğini söyleyen Susam, "Ak Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'ye bu konuyu aktardım. Sayın Sürekli, bu iki binanın kent kültürüne kazandırılması konusunda Ankara nezdinde atılması gereken adımlar var ise Ak Parti İzmir İl Başkanlığı olarak girişimde bulunabileceğini ifade etti. Kente kazandırılacak her değer için verilecek her tür desteği olumlu buluyoruz" diye konuştu. Kerem Ali Sürekli ile yapılan görüşmede ayrıca İzmir'in teknoloji üssü olması konusunda İzmir Başkanlar Kurulu'nun verdiği desteği hatırlattığını söyleyen Susam, "Sayın Sürekli bu anlamda da Ankara ile koordinasyonu sağlama noktasında katkı koyabileceğini ifade etti. Son derece verimli bir görüşme yaptık" diye konuştu. EGEV aracılığıyla İzmir iş dünyası ile daha yakın temas kurmak ve kentin sorunlarını, ihtiyaçlarını ve beklentilerini merkezi hükümete iletmesi adına koordineli bir çalışma yürütmeyi istediklerini söyleyen Kerem Ali Sürekli, "EGEV ile daha yakın ilişki kurmak istiyoruz. Kentin ve bölgenin nabzını tutan, Ege Ekonomik Forumu ile kent ve bölgenin Türkiye'nin lokomotifi olma adına sorumluluk alan EGEV ile daha yakın ilişki içinde olmayı kentimiz ve bölgemiz adına faydalı olacağına inanıyorum" diye konuştu.