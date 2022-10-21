Araba sahiplerine kötü haber! Yüzde 60 zam bekleniyor!

Türkiye'de araba almak ayrı, bir araba sahibi olmak ayrı zor. Araba alırken yüksek vergiler ödemek zorunda kalan vatandaş, arabayı aldıktan sonra da yüksek vergiler ödemek zorunda kalıyor. Alınan bilgiye göre akaryakıt zamları yetmiyormuş gibi MTV'ye de zam geliyor. 2023 yılında MTV'nin yüzde 60 artması bekleniyor

2023 bütçesindeki rakamlara göre Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) yüzde 60 artacağı öngörüldü. 2022 bütçesinde hedeflenen MTV geliri 24 milyar TL idi. 2023'te ise beklenen gelir 38 milyar 787 milyon TL oldu.

Bu rakamlara göre MTV geliri yüzde 64 artırılmak isteniyor, bu da MTV'nin en az yüzde 60 artacağı anlamına geliyor. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl bu artışın rekor olduğunu ifade ederek, "2022 yılında 1 yaşında olan 1.6 motora kadar bir otomobil için 2 bin 746 olarak yıllık MTV ödenirken bu rakam 2023'te en iyimser tahminler yüzde 60 artacağından önümüzdeki yıl, 4 bin 493 TL olacak. 2022 yılında 1 yaşında olan 2.0 motora kadar ödenen yıllık MTV 7 bin 641 TL, 2023 yılında ise bu rakam 12 bin 225 TL olacaktır" dedi.

ERDOĞAN YETKİSİNİ KULLANARAK YÜZDE 50 İNDİRİM YAPABİLİR

MTV'de diğer vergiler gibi yeniden derleme oranına göre hesaplanıyor. Ocak ayında yeniden derleme oranının yüzde 120'nin üzerinde olacağı kesin gibi bakılıyor. Yasaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MTV yeniden değerleme oranını yüzde 50 indirme yetkisi bulunuyor. Ancak Erdoğan yetkisini kullansa bile 2023 bütçesindeki rakamlara göre MTV'ye en az yüzde 60 zam gelmesi bekleniyor.

2022 yılı için yapılan %25'lik yeni MTV zammı, Cumhurbaşkanı'nın inisiyatifi ile ilk olarak açıklanan %36,2 oranından daha düşük bir güncelleme oranı olarak netleşmişti.