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Arabaya binmek artık lüks! Motorine ve benzine bu gece yine zam geliyor!

Arabaya binmek artık lüks! Motorine ve benzine bu gece yine zam geliyor!
04 Mart 2022 Cuma 10:16

Benzin ve motorine gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Bu gece itibariyle motorine 84 kuruş, benzine ise 69 kuruş zam bekleniyor

Petrol fiyatlarındaki ve döviz kurlarındaki artış, akaryakıtta eşi benzeri görülmemiş zamları beraberinde getiriyor.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorine 84 kuruş, benzine 69 kuruş zam bekleniyor.

Dün gece motorine 1 lira 33 kuruş, benzine 53 kuruş zam gelmişti. Önceki gece de motorine 1 lira 51 kuruş, benzine 88 kuruş zam gelmişti.

Etiketler; #benzin #motorin #zam
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