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Araç muayene ücretine yüzde 122 zam geldi!

Araç muayene ücretine yüzde 122 zam geldi!
02 Ocak 2023 Pazartesi 08:55

2023 yılında uygulanacak araç muayene ücretleri belli oldu. Yapılan yüzde 122 zamla birlikte otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork tipindeki araçlarını muayene ettirecek vatandaşlar, bin 130 TL ücret ödeyecek. Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler için muayene ücreti ise bin 528 TL'ye yükseldi.

Tüm araçlarda yaptırması zorunlu olan araç muayene ücretleri, 2023 yılında yeniden değerleme oranında artırıldı.Buna göre araç muayenesi fiyatlarına %122'ye yakın oranında zam geldi.

Yeni fiyat listesine göre, 2022 yılında 507 TL'ye yapılan muayene yeni zamla birlikte yaklaşık 1130 TL'ye yükseldi. Yapılan zamla birlikte yeni yılda araçlarını (otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork) muayene ettirecek vatandaşlar, 1.130,40 TL ücret ödeyecek. Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tankerler için muayene ücreti de 1528,10 TL'ye yükseldi.

CEZALAR DA YÜKSELDİ

Muayenesiz araç kullanmanın cezası da zamlandı. Muayenesiz araçla trafiğe çıkmanın cezası 2022'de 427 TL iken yeni yıl ile birlikte yüzde 122 artışla 951 TL'ye yükseldi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #araç muayene ücreti #zam #haber
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