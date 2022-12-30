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Araç sahipleri dikkat! 31 aralık günü benzine zam geliyor!

Araç sahipleri dikkat! 31 aralık günü benzine zam geliyor!
30 Aralık 2022 Cuma 09:26

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren benzine 84 kuruş zam gelmesi beklenirken, fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 19 lira 46 kuruşa yükselecek.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

31 Aralık Cumartesi gününden itibaren benzine 84 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?


Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Etiketler; #benzin #zam
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