Araç sahipleri dikkat! Benzine büyük zam geliyor!

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 25 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar da benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Bir indirim bir zam haberi gelirken son olarak benzinle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Bu gece yarısı itibarıyla benzine 1 lira 25 kuruş zam geliyor. Fiyat değişikliği, pompa fiyatlarına yansıyacak. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,15 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20,41 liradan satılıyor.