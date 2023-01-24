Araç sahipleri dikkat! Benzine büyük zam geliyor!

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 25 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Araç sahipleri dikkat! Benzine büyük zam geliyor!
24 Ocak 2023 Salı 10:41

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar da benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Bir indirim bir zam haberi gelirken son olarak benzinle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Bu gece yarısı itibarıyla benzine 1 lira 25 kuruş zam geliyor. Fiyat değişikliği, pompa fiyatlarına yansıyacak. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,15 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20,41 liradan satılıyor.

Etiketler; #benzin #zam
Önceki Haber
Afgan çoban dehşet saçtı: 3 kişi öldü!
Sonraki Haber
İzmir'de iki kişinin öldüğü kavgada istenen ceza belli oldu
Bakan Nebati: Mükelleflerin vergi dairesine bildirim yükümlülüğünü kaldırdık
Bakan Nebati: Mükelleflerin vergi dairesine bildirim yükümlülüğünü kaldırdık
0
Benzinden sonra motorine de zam geldi
Benzinden sonra motorine de zam geldi
0
Üretimde birinciyiz ama az tüketiyoruz
Üretimde birinciyiz ama az tüketiyoruz
0
Benzine yine zam geliyor
Benzine yine zam geliyor
0
Kocaer Çelik üst üste beş yıldır Ege Bölgesi’nin demir çelik ihracat şampiyonu
Kocaer Çelik üst üste beş yıldır Ege Bölgesi’nin demir çelik ihracat şampiyonu
0
2023 yılında turizm iyi geçecek! Rezervasyonlar erken başladı
2023 yılında turizm iyi geçecek! Rezervasyonlar erken başladı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.