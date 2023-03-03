Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Geçen hafta gelen zamların ardından bu kez de cumartesi gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 91 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Son olarak 23 Şubat'tan itibaren benzine 48 kuruş indirim gelmişti. Bu kez ise cumartesi gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 91 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat fiyat değişikliği beklenmiyor.

