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Araç sahiplerine bir iyi bir de kötü haber!

Araç sahiplerine bir iyi bir de kötü haber geldi. Alınan bilgiye göre benzine 55 kuruş zam geleceği, motorine ise 95 kuruş indirim geleceği belirtiliyor

Araç sahiplerine bir iyi bir de kötü haber!
23 Kasım 2022 Çarşamba 12:38

Petrol ve uluslararası ürün fiyatı ile döviz kurlarındaki değişim akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 55 kuruş zamlanacak, motorinde ise 95 kuruş indirim olacak.

Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarını yakından takip ederken benzinin litre fiyatına 17 Kasım Perşembe günü 77 kuruş, 19 Kasım Cumartesi günü 75 kuruş, dün gece de 1 lira 16 kuruş indirim gelmişti.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 20,58 TL'ye, Ankara'da 20,74 TL'ye, İzmir'de 20,75 TL'ye yükselecek. Bu geceki indirimle birlikte motorinin litre yaklaşık olarak İstanbul'da 23,84 TL'ye, Ankara'da 23,97 TL'ye, İzmir'de 24,01 TL'ye gerileyecek.

Etiketler; #benzin fiyatı #motorin indirim #zam
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