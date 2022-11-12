Araç sahiplerine güzel haber! Motorine indirim geliyor!

Araç sahiplerine bu kez güzel haber geldi. Alınan bilgiye göre salı gününden itibaren motorine indirim gelecek. İndirimin 1 lira 56 kuruş olacağı iddia edildi



Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda benzine ve LPG'ye art arda gelen zamların ardından bu kez de motorine indirim geliyor.

Buna göre 15 Kasım Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 1,56 kuruşluk bir fiyat indirimi uygulanacak. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul'da motorin litre fiyatı 26.33 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 22.68 TL'den satışa sunuluyor.