FENOMEN DENİZ AYGIRINI ÖLDÜRDÜLER
FENOMEN DENİZ AYGIRINI ÖLDÜRDÜLER
0
KİLİSEDE YANGIN: 41 ÖLÜ!
KİLİSEDE YANGIN: 41 ÖLÜ!
0
YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI
YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI
0
YAZ SEFERLERİNDE MÜZİK KEYFİ
YAZ SEFERLERİNDE MÜZİK KEYFİ
0

Araç sahiplerine kötü haber! Motorine bir zam daha!

Araç sahiplerine kötü haber! Motorine bir zam daha!
15 Ağustos 2022 Pazartesi 11:08

Geçtiğimiz günlerde gelen indirimlerle az da olsa araç sahiplerinin yüzü gülmüştü. Ancak o günler kısa sürdü. Motorine üst üste zamlar gelmeye başladı. Alınan bilgiye göre motorine 1 lira 26 kuruş daha zam geliyor


Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrolde dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor. Son dönemde gelen indirimlerin yerini yeniden zamlar almaya başladı.

Motorine 10 Ağustos'ta 1 lira indirim, 11 Ağustos'ta 82 kuruş zam geldi.13 Ağustos tarihinde ise benzinin fiyatı 1 lira 10 kuruş arttı. Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren bir zam da motorine bekleniyor.

Motorinin litresi 1 lira 26 kuruş artacak. Fiyat artışıyla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 24,44 TL'ye, Ankara'da 24,55 TL'ye ve İzmir'de 24,57 TL'ye yükselecek.

Etiketler; #motorin #zam #akaryakıt
Önceki Haber
Bursa'da yağmur yağdı, araçlar suya gömüldü!
Sonraki Haber
Özel Sağlık Sigortası Nasıl Yapılır?
TÜİK'e göre işsiz sayısı 43 bin kişi azaldı!
TÜİK'e göre işsiz sayısı 43 bin kişi azaldı!
0
Trafik sigortasına zam üstüne zam!
Trafik sigortasına zam üstüne zam!
0
Nebati'den Kılıçdaroğlu'na ÖTV tepkisi!
Nebati'den Kılıçdaroğlu'na ÖTV tepkisi!
0
Benzine bu kez zam geliyor!
Benzine bu kez zam geliyor!
0
Merkez Bankası açıkladı: Dolar ve enflasyon beklentisi...
Merkez Bankası açıkladı: Dolar ve enflasyon beklentisi...
0
Motorine şimdi de zam geliyor!
Motorine şimdi de zam geliyor!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.