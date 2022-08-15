Araç sahiplerine kötü haber! Motorine bir zam daha!

Geçtiğimiz günlerde gelen indirimlerle az da olsa araç sahiplerinin yüzü gülmüştü. Ancak o günler kısa sürdü. Motorine üst üste zamlar gelmeye başladı. Alınan bilgiye göre motorine 1 lira 26 kuruş daha zam geliyor



Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrolde dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor. Son dönemde gelen indirimlerin yerini yeniden zamlar almaya başladı.

Motorine 10 Ağustos'ta 1 lira indirim, 11 Ağustos'ta 82 kuruş zam geldi.13 Ağustos tarihinde ise benzinin fiyatı 1 lira 10 kuruş arttı. Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren bir zam da motorine bekleniyor.

Motorinin litresi 1 lira 26 kuruş artacak. Fiyat artışıyla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 24,44 TL'ye, Ankara'da 24,55 TL'ye ve İzmir'de 24,57 TL'ye yükselecek.