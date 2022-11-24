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ASELSAN, Katar'ın zırhlı araçlarını Dünya Kupası'na hazırlardı

- Katar Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde bulunan 50 aracı modernize eden ASELSAN, şampiyona öncesi teslim etti- ASELSAN Kara ve Silah Sistemleri Program Direktörü Serhan Özsoy:- "Müşterinin şart koştuğu bir konu da 50 aracın Dünya Kupası'na yetiştirilmesiydi. Dünya Kupası'ndaki ilk maçın düdüğü çaldığında 50 aracımızı modernize etmiş ve kullanıcılarına vermiş durumdaydık"

ASELSAN, Katar'ın zırhlı araçlarını Dünya Kupası'na hazırlardı
24 Kasım 2022 Perşembe 14:03

ANKARA (AA) - ASELSAN, 2022 FIFA Dünya Kupası öncesinde Katar'ın 50 zırhlı aracını 4 ayda modernize ederek şampiyona öncesi teslim etti.

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) tarafından desteklenen 5. Kara Sistemleri Semineri'nde güvenlik güçlerinin kara unsurlarının kullandığı ve kullanmaya başlayacağı sistemler ele alındı.

ASELSAN Kara ve Silah Sistemleri Program Direktörü Serhan Özsoy, etkinlikte yaptığı sunumda, şirketin kara sistemleri alanında son dönemde yaptığı çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

Katar Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde bulunan Renault VAB araçlarının modernizasyonuna ilişkin proje yürüttüklerini belirten Özsoy, "Bu projenin bizim için zorlayıcı yönlerinden birisi de sözleşmenin imzalanmasıyla kullanıcı eğitimlerinin tamamlanıp müşteriye teslim edilmesi arasındaki süre 4 ay olarak gerçekleşti. 50 aracı modernize ederek teslim ettik." dedi.

Özsoy, bunu daha önce yürüttükleri zırhlı muharebe aracı, tank modernizasyon projelerinde kazandıkları tecrübeyle mümkün olabildiğini söyledi.

Serhan Özsoy, "Burada müşterinin şart koştuğu bir konu da 50 aracın Dünya Kupası'na yetiştirilmesiydi. Dünya Kupası'ndaki ilk maçın düdüğü çaldığında 50 aracımızı modernize etmiş ve kullanıcılarına vermiş durumdaydık." diye konuştu.

Modernizasyon kapsamında araçlara Sarp Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, yakın mesafe gözetleme sistemi, sürücü görüş sistemi, V/UHF telsiz ve iç haberleşme sistemi entegre edildi.

Etiketler; #aselsan #katar #Savunma Sanayisi #zırhlı araç
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