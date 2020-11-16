AsForex Bonus ve Kampanyaları Neler? Yatırım Seçenekleri Nedir?

AsForex şirketinin yatırımcılara sağladığıpromosyonlar sayesinde yatırımcılar daha avantajlı bir şekilde yatırım yapabilir ve kazanç elde edebilir.

AsForex bonusları ve kampanyaları şu şekildedir:

%30 Hoş geldin bonusu: AsForex’i tercih eden kullanıcılar gerçek hesaplarını aktif hale getirdiklerinde %30 oranında bir bonus elde ederler. Bu bonus yalnızca bir kereye mahsus kullanılabiliyor ve başka bir kampanya ile birleştirilemiyor. Kazanılabilecek maksimum bonus miktarı 3000 Dolardır.

%25 + %25 bonus kampanyası: Bu kampanya ile yatırımcılar yaptıkları yatırımlara ve yaşadıkları kayıplara ek olarak %25 oranında bonuslar kazanabilir. İlk olarak yaptığı işleme karşılık olarak %25 oranında bonus alan yatırımcı, o ay içinde yapılan işlemler depozito miktarından daha az ise %25’lik kısmı da ay sonunda iade olarak alır.

%100’e varan bonus fırsatı: Minimum 3000 USD yatırım yapan yatırımcılar %100 oranında bonus elde etme imkanına sahip olur.

%100’e Varan Bonus Fırsatının Kuralları Nelerdir?

AsForex’in %100’e varan bonus fırsatının kuralları kısaca aşağıda verilmiştir:

Yatırımcılar minimum 3000 USD değerinde yatırım yapmalıdır.

Yatırımlar yaparken kullanıcılar açık pozisyon bırakmamalıdır.

Yatırımını doğru yapan kişilerin kazandıkları bonuslar haftalık olarak hesaplarına aktarılır.

AsForex güvenilir mi ve kampanyaları hakkında daha detaylı bilgi almak için AsForex’in Türkçe ara yüze sahip web sitesine göz atabilir veya müşteri hizmetlerinden destek alabilirsiniz.

AsForex Kayıp Karşılama Kampanyası Nedir?

AsForex’in kayıp karşılama kampanyası kapsamında %50 oranında kayıp iade edilmektedir. Kayıp karşılama bonusu yalnızca yeni hesap açan kişilere özeldir. AsForex’in kayıp karşılama bonusu için belirlediği minimum tutar 200 Dolardır. Kampanya için belirlenen süre ise yatırımcının hesap açtığı günden sonraki 5 günü kapsar. 5 gün içinde kayıp olmazsa kampanya sona erer. Kayıp karşılama kampanyası için belirlenen maksimum limit 500 Dolardır. Kampanyaya katılmak için AsForex ile iletişime geçmek gerekir. Yukarıda bahsedilen AsForexbonusları ve kampanyalarısayesinde yatırımcılar daha avantajlı olurlar. Elde edecekleri kazanç daha yüksek ve kayıp daha düşük olur. Bu sayede yatırımcılar için ideal seçenektir.

AsForex Yatırım Seçenekleri

AsForex şirketi içinde yatırım yapmak için seçenekler oldukça geniş bir çeşitliliğe sahiptir.Bu sayede 90’dan fazla para birimi, metal ve CFD’lerile yatırımcılar işlem yapabilir. Yatırım yapma konusundaAsForexyatırımcılar çeşitli seçenekler sunduğundan daha fazla kişiye ulaşır.AsForex yatırım seçeneklerisayesinde siz de elinizdeki parayı başka bir para birimine dönüştürmeden AsForex’e yatırım yapabilirsiniz. Bu sayede daha pratik ve kolay yoldan kazanç elde edebilirsiniz. Aynı zamanda yatırım seçeneklerinin sahip oldukları kaldıraç oranları da farklıdır. Altın, gümüş veya platin gibi metaller için daha düşük kaldıraç oranları varken; USD gibi para birimleri için daha yüksek kaldıraç oranları sunulur.

AsForex’teİşlem Yapma Şartı Var Mı?

AsForex şirketi içinde işlem yapma koşullarıaşağıda kısaca özetlenmiştir:

Minimum başlangıç tutarı 100 Dolardır. Bu tutar Forex firmalarının çoğunun tercih ettiği minimum tutardır.

Maksimum kaldıraç oranı 1:500 olarak belirlenmiştir. Bu oran, piyasa şartları için ideal bir orandır.

Spreadler düşük olduğu için daha düşük maliyetlerle daha kârlı işlem yapabilirsiniz. Bu sayede daha yüksek kazanç için birikim yapmanıza gerek yoktur.

AsForex içinde işlem yapmak için ne gibi kurallar olduğu ve AsForex yatırım seçenekleri ile ilgili daha detaylı bilgi almak için AsForex’in resmi web sitesine göz atabilirsiniz.

AsForex’te Hangi Platformlarda İşlem Yapılabilir?

AsForex yorumları dikkate alarak güvenilirlik konusunda kafanızda bulunan şüpheleri ortadan kaldırabilirsiniz. Asfx ile işlem yapılabilecek platformlaryatırımcıların sağlıklı bir şekilde kazanç elde etmelerini sağlar.AsForex’in tüm işlemleri bu platform üzerinden gerçekleştirildiğinden gelişmiş olması son derece önemlidir. Aksi takdirde işlemler sırasında olumsuzluklar meydana gelebilir. AsForexMetaTrader platformunu kullanmaktadır. MT4 en gelişmiş platformlardan biridir. AsForex için MT4 platformu bütün cihazlarda rahatlıkla kullanılabilir. MT4 ile birlikte AsFXWebTrader ile de AsForex için işlem yapılabilir. MT4’ü kullanmak için yatırımcıların herhangi bir program veya uygulama indirmesine gerek yoktur. Web tarayıcısı ile MT4’e kolaylıkla erişim sağlanabilir. AsForexyatırım seçenekleri arasından yatırımcı dilediğini seçerek MT4 üzerinde aksama veya takılma olmadan daha hızlı bir şekilde kullanım yapabilir. Bu sayede daha verimli ve avantajlı bir şekilde maksimum seviyede kazanç elde edilebilir.