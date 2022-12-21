Asgari ücret 9 bin lira olur mu? Erdoğan'a soruldu! İşte yanıtı...

Dün TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret tekliflerinin 9 bin lira olduğunu duyurdu. Asgari ücret 9 bin TL olur mu sorusu kafaları karıştırırken, Erdoğan bu soruya yanıt verdi: "Herkesin dediğiyle adım atmayız."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında asgari ücret zammının yarın açıklanacağını duyurdu. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Asgari ücret 9 bin TL olur mu?" sorusuna da yanıt verdi. Cumhurbaşkanı, "Herkesin dediğiyle adım atmayız. Bizim sırtımızda küfe var, 85 milyonun taşındığı bir küfe. Küfesi olmayanlar rahat konuşur. Bunların hepsini düşüneceğiz. Eğitimden sağlığa bütün altyapıları düşüneceğiz." ifadelerini kullandı.

9 BİN TL'NİN ALTINA İMZA ATMAYIZ



7 ve 14 Aralık tarihlerinin ardından dün de üçüncü kez bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu henüz bir uzlaşmaya varamadı. Komisyonda işçiyi temsil eden TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, resmi tekliflerinin 9 bin TL olduğunu, bu teklifin altındaki bir rakama imza atmayacaklarını söyledi. Atalay, "Bizim teklifimiz 9 bin TL. Kabul ederlerse imzalarız. Altındaki rakama masada olmayız." şeklinde konuştu.