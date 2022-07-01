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Asgari ücret açıklandı! İşverene sadece 100 lira destek!

Milyonların merakla beklediği müjdeyi vermek için Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretin yüzde 30 artışla 5 bin 500 TL'ye çıkarıldığını söyledi

Asgari ücret açıklandı! İşverene sadece 100 lira destek!
01 Temmuz 2022 Cuma 17:38

Yılbaşında yapılan yüzde 50'lik asgari ücret zammı hayat pahalılığı sebebiyle eriyip gitti. Vatandaşların geçim sıkıntısı yaşaması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete temmuz ayında zam yapılması için talimat verdi. Gece yarısı Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yeni asgari ücretin 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olması kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan nihai kararın çıkmasının ardından milyonların beklediği kararı açıklamak için Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kameralar karşısına geçti. Erdoğan, temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere asgari ücretin yüzde 30'luk bir artışla 5 bin 500 TL olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Türkiye maruz kaldığı ekonomik tuzaklara karşı kendi geliştirdiği ekonomik programı uygulamaktadır.

Enflasyon sadece ülkemizin değil tüm dünyanın en öncelikli sorunudur. Bizim kendi gerçeklerimiz ve alışkanlıklarımız nedeniyle ülkemizde enflasyon rakamları farklı tezahür etmektedir. Bu anlayış ile dünyadaki her gelişmeyi yakından takip ederken, vatandaşlarımızın çözümleri için çalışıyoruz. 4 yıldır uyguladığımız ekonomik programda öncelikli olarak insanlarımızın işlerini, aşlarını korumak olmuştur.

Dünyadaki her gelişmeyi yakından takip ederken asıl önceliğimizi vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne verdik. Terörle mücadelede çok iyi bir seviyeye geldik. Ekonomi programımızı da kararlılıkla uygulayarak ülkemizi küresel fırtınadan en az kayıpla çıkarmanın gayretindeyiz. Salgın döneminde kendimizi dünyadan pozitif ayrıştırdık. Vatandaşların yaşadığı sıkıntıyı asla görmezden gelmedik. Pek çok tedbiri devreye aldık ve almaya devam ediyoruz.

"MEMUR VE EMEKLİLERİN MAAŞINA YÜZDE 40 ZAM ZATEN YAPILACAK"

Kamu çalışanlarımızın ve tüm emeklilerimizin maaşına yüzde 40'ın üzerinde bir enflasyon farkı zammı zaten yapılacak. Asgari ücretlilerin de kayıplarının telafi edilmesi gerektiğini gördük.

Çalışmalar sonunda yeni bir asgari ücret rakamı belirledik. Şimdi sizlere yeni asgari ücreti açıklamak istiyorum. Asgari ücrete temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 30 artış yapıyoruz. Buna göre net asgari ücret 5 bin 500 TL olacaktır. İşçi başına devletimiz işverene 100 lira destek verecektir.

"ASIL TESPİT YIL BAŞINDA YENİDEN GERÇEKLEŞTİRİLECEK"


Bu bir ara artıştır. Asıl tespit yıl başında yeniden gerçekleştirilecek. Yıl başında devreye aldığımız asgari ücret kadar ki gelirin vergi dışı kalması uygulaması sebebiyle kamu çalışanlarına ve emeklilere bu artış ortalama 300 TL olarak yansıyacaktır.

Etiketler; #asgari ücret #asgari ücret zammı #işveren destek #erdoğan
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