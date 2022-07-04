Asgari ücret artışı sonrası ekmeğe yeni zam kaçınılmaz!

Yılın ikinci yarısında geçerli olacak asgari ücretin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmasının ardından yüzde 30’luk artışın ekmeğin fiyatına yansımasını değerlendiren İESOB Gıda Danışmanı Yusuf Vangöl, 210 gram ekmeğin azami satış fiyatının 5,64 TL olması gerektiğini söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Geçen hafta başında itibaren başlayan asgari ücrete ara zam görüşmeleri Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, yılın ikinci yarısında geçerli olacak asgari ücreti açıklamasıyla sona erdi. Asgari ücrete yılbaşında yüzde 50 oranında yapılan artışın enflasyon karşısında erimesi üzerine yüzde 30 daha artışla net asgari ücret 5 bin 500 TL olarak belirlendi. Asgari ücrete gelen ara zammın ürünlere ve raflara nasıl yansıyacağı merak konusu olurken İzmir Esnaf Sanatkârlar Odaları Birliği(İESOB) Gıda Danışmanı Yusuf Vangöl, yeni artışın temel gıda olan ekmeğin fiyatına nasıl yansıyacağı noktasında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Azami satış fiyatını açıkladı

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulunan İESOB Gıda Danışmanı Yusuf Vangöl, “Bilindiği üzere bugün, asgari ücrete yüzde 29,32 oranında zam yapıldı. Net asgari ücret 4 bin 253 TL’den 5 bin 500 TL’ye yükseltildi. Yapılan bu yüzde 29,32 oranındaki zam ile bir çuval una tekabül eden, işçilik ve yan ödeme giderleri toplamı; 287,64 TL’den 371,97 TL’ye yükseldi. Bir çuval unun fiyatını 480 TL olarak dikkate aldığımızda; asgari ücrete yapılan bu zam sonucu, 210 gram ağırlığındaki bir adet ekmeğin azami satış fiyatının 5,64 TL olması gerektiği ortaya çıktı. Bilindiği üzere bugün birçok il ve ilçemizde; 200 ve 210 gram ekmek, 4 TL’den satılmakta. Bir çuval un fiyatının 480 TL olduğu ve akaryakıtta meydan gelen son indirimleri de dikkate aldığımızda; 210 gram ağırlığındaki bir adet ekmeğin; 1,54 TL’sinin una, 1,45 TL’sinin, genel imal giderlerine, 1.20 TL’sinin, işçilik ve yan ödeme giderlerine 0,8410 TL’sinin yüzde yüzde 20 bayi karına, 0,5467 TL’sinin ise, imalatçı yani fırıncı karına tekabül ettiği görülmektedir. Bunları topladığımızda ortaya çıkan rakam; 5,57 TL’yi bulmaktadır. Buna yüzde 1 KDV’yi eklediğimizde; 210 gram ekmeğin azami satış fiyatının 5,64 TL olması gerekmekte” dedi.

TMO’dan buğdayı sadece 415 adet un fabrikası alabiliyor

Vangöl, sözlerinin devamında ise “Bir çuval unun, sayıları 415 adet olan TMO ile sözleşme imzalayan un fabrikaları tarafından fırıncılara peşin 325 TL’den verildiğini dikkate aldığımızda ise, 210 gram ekmeğin bu son asgari ücret artışı sonucu, azami satış fiyatının 4,93 TL olması gerektiği ortaya çıkmakta. Bilindiği üzere şu an itibariyle ülkemiz genelinde toplam 700 adet un fabrikası bulunmaktadır. TMO ile sözleşme imzalayan 415 adet un fabrikası, toplam un fabrikasının ancak yüzde 59,28’ine tekabül etmektedir. Geri kalan 285 adet un fabrikası ise halen ekmeklik buğdaylarını serbest piyasadan satın alıp un üretmektedir. Ancak vatandaş, sanki tüm un fabrikaları buğdayını TMO'dan alıyor sanmaktadır. Durum hiç de öyle değildir. Türkiye Ürün İhtisas Borsası Cuma günü itibariyle ekmeklik buğdayın kapanış fiyatını 6740 TL olarak web sayfasında açıkladı. Sadece bu rakamı dikkat aldığımızda bile bir çuval unun buğday olarak karşılığının; 443,42 TL’ye tekabül ettiği görülmektedir. Bu nedenle serbest piyasadan aldığı buğdaydan un elde eden fabrikalar haliyle fırınlara, nakliye fiyatını da ekleyerek bu rakamın çok üstünde fiyatlarda un satmaktadır. Haliyle piyasada rakamlar, 500 TL seviyelerinde görülmektedir” diye konuştu.

Artışlar ekmeğe yansıyacak

Elektriğe, akaryakıta ve asgari ücrete gelen zamların fırıncılar gibi un fabrikalarını da etkilediğini kaydeden Vangöl, “210 gram ağırlığında bir adet ekmeğin azami satış fiyatının 5,84 TL olması gerektiği sonucuna ulaştım. Görüldüğü üzere un fiyatının en düşük 4,93 TL ve en yüksek 5,84 TL olduğu durumlarda; 210 gram ekmeğin azami satış fiyatının; ortalama 5,38 TL olması gerektiği görülmekte. Bilindiği üzere 6 ay sonra yani Ocak 2023’te asgari ücrete bir artış daha gelecek. O tarihe kadar olan süre içinde girdilerde ciddi oranda artış olmasa bile, sadece Ocak 2023’te asgari ücrette yapılacak yeni artış, haliyle ekmeğe bir kez daha yansıyacak” ifadelerini kullandı.

Fırıncı nasıl ayakta kalıyor?

Fırıncıların en az 5 TL’ye satması gereken ekmeği, 4 TL’ye satarak nasıl ayakta kaldığını da açıklayan Vangöl, “Gördüğüm ve bildiğim kadarıyla; işyerinde sadece ekmek ve ekmek çeşitleri üreten bir fırın, daha rahat fiyat alındığı için ekmek çeşitleri üretimine ağırlık veriyor, satışında ağırlığı, haliyle tezgâha kaydırıyor. Ve en önemlisi ciddi bir istihdam ortamı olan bu sektörde, fırıncımız mecburen işçi çıkartmak zorunda kalıyor. Düşünün, ülkemiz genelinde sayıları 30 bin adet olan fırınlardan her biri, sadece bir işçi çıkartsa 30 bin kişi daha işsiz kalacak. Fırıncı, ekmek dağıtımında sefer sayısını mümkün olduğunca azaltmaya gayret ediyor. Bir diğer önemli konu ise ayakta kalmak adına birçok üretim girdisinden kalite ve miktar anlamında fedakârlık yapıyor ve mecburen sırf çark dönsün diye kendi karını olabildiğince minimize ediyor. Çünkü başka türlü ayakta kalması asla ama asla mümkün değil. Artan girdi maliyetleri yüzünden işyerini kapatmak zorunda kalan fırıncılarımız var. Örneğin İzmir’de 30 ilçe genelinde kısa bir süre önce 804 adet olan fırın sayısı, bugün itibariyle 788 adede inmiş durumda” şeklinde konuştu.