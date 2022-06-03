Asgari ücret eridi, işçi güncelleme bekliyor

Enerji fiyatları ve gıda fiyatlarına ardı ardına gelen zamlar karşısında işçi sınıfı maaşlarda güncelleme bekliyor. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, asgari ücretin 9 bin 500 TL olması gerektiğini belirtirken Türk-İş İzmir 3. Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak da asgari ücretin enflasyona bağlanarak her ayın üçünde artırılması gerektiğini kaydetti

FATİH ÖZKILINÇ- Enerji fiyatları ve gıda fiyatlarına gelen zamlar işçi sınıfının belini büküyor. Milyonlarca işçi her geçen gün artan hayat pahalılığına karşısında Hükümetten adım bekliyor. Hayat pahalılığı nedeniyle tüm maaşların gözden geçilmesini isteyen sendika temsilcileri, asgari ücretin yılın ikinci yarısında güncellenmesi gerektiğini belirtiyor.

Gelen zamlar maaş zamlarının üzerinde

Başta enerji fiyatlarına gelen zam olmak üzere ardına ardına iğneden tırnağa kadar her şeyin fiyatının artması nedeniyle tüm maaşlarda iyileştirmenin şart olduğunu vurgulayan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, “Başta asgari ücret ve emekli maaşları olmak üzere tüm maaşlar gözden geçirilmeli. Temmuz ayında bize bahşedilen enflasyon rakamlarına göre değil insanca yaşayacağımız yeni bir asgari ücret belirlenmesi için asgari ücret tespit komisyonun acilen toparlanması ve en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiği noktasındaki düşüncemizi sürekli dile getiriyoruz. Zaten doğalgaza, elektriğe, gıda ürünlerine gelen zamlar yılbaşında asgari ücretliye ve emekliye verilen zammın kat be kat üzerine çıkmış durumda. Güvenmediğimiz TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre bile gelen zamlar maaşlara yapılan zammın üzerinde” dedi.

“Seçimlerde emekçiler kırmızı kart gösterecek”

Emekçilerin aldığı maaşların zamlar karşısında erimesi üzerine iki günlük genel grevin gündeme gelmesi gerektiğini kaydeden Sarı, “Bu tablo karşısında başta DİSK’in de dâhil olduğu sendikalar olmak üzere ama asıl toplu sözleşme masasına oturan TÜRK-İŞ’in acil eylem planıyla iki günlük genel grev, genel direniş şiarını ortaya atmak zorunda yoksa tüm halk olarak derin bir yoksulluğun içerisine doğru sürükleniyoruz. Bu durumda sosyal cinayetlere gebe bir ülke haline geleceğiz. Bugün Adalet Bakanlığı samimiyetle çıksın açıklama yapsın. Son bir buçuk yıldır icralar, boşanmalar ve intiharlar çoğaldı. Ancak iktidara yakın medya bunları görmeyip pembe tablo çiziyor. Gözümüzün gördüğü, cebimizin hissettiği gerçeği kimse saklayamayacak, gizleyemeyecek ve yapılacak olan ilk seçimde emekçiler bu iktidara kırmızı kart gösterecek” diye konuştu.

Asgari ücret 9 bin 500 TL olmalı

Asgari ücret yapılması gereken artış noktasında ise Sarı, “Biz yılbaşında asgari ücretin net olarak 5 bin 200 TL olması gerektiğini belirtirken yoksulluk sınırı 10 bin 400 TL’ydi. Bugün yoksulluk sınırı 19 bin liraya çıktı. Ülkedeki enflasyon yüzde 70’lere geldiyse asgari ücretin 9 bin 500 TL olması gerekir” açıklamalarında bulundu.

“Her sabah zamlarla uyanıyoruz”

Asgari ücretin enflasyona göre güncellenmesi gerektiğini ifade eden Türk-İş İzmir 3. Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak da “Her gün ‘zamlar geliyor, emekçiler ne yapacak’ diyoruz. Şu anda çok kötü bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu tablo karşısında üzülüyoruz ama insanları hareketlendiremiyoruz. Büyüme rakamları açıklanıyor ama işçinin cebine giren yok. Kim büyüdü? Büyüme vatandaşa yansımıyor. Her sabah zamlarla uyanıyoruz. O zaman asgari ücreti de bağlasın enflasyona her ayın üçünde artsın” diye konuştu.