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Asgari ücret için ilk toplantının tarihi belli oldu! Yüzde 30 zam bekleniyor!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi. Türk-İş ile uzlaşmaya yakın olduklarını belirten Bakan Bilgin, "Asgari ücretin toplumu tatmin edecek, adalet duygusunu pekiştirecek bir seviyede olacağına inanıyorum." dedi

Asgari ücret için ilk toplantının tarihi belli oldu! Yüzde 30 zam bekleniyor!
25 Kasım 2021 Perşembe 11:28

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği asgari ücret görüşmeleri için geri sayım başladı. Konu hakkında açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını 1 Aralık'ta gerçekleştireceğini duyurdu.

Pazarlıklara ilişkin ipucu da veren Bakan Bilgin, "Asgari ücretin toplumu tatmin edecek, adalet duygusunu pekiştirecek bir seviyede olacağına inanıyorum. Türk-İş ile bu konuda uzlaşmaya yakınız." dedi.

PAZARLIK İLK HAFTADA BİTECEK

Bakan Bilgin, dün yaptığı açıklamada da görüşmeleri 1 hafta içinde bitirmek istediklerini söylemişti. Bilgin, "Ben de ilk haftada bitirme kararındayım. Ben olur görüyorum. İlk görüşmede değil de bir hafta içinde; haftanın başında ve sonunda görüşürüz" demişti.

YÜZDE 30'LUK ZAM İHTİMALİ GÜÇLENDİ

Görüşmelere kısa bir süre kala zamma ilişkin oranlar da ortaya atılmaya başlandı. Görüşmelerde enflasyon kritik öneme sahip. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 19.31. Hükümet kanadından yapılan açıklamalarda, işçinin enflasyona ezdirilmeyeceğine vurgu yapılıyor. Enflasyon rakamının üstüne refah payı da eklenecek. Buradan yola çıkarsak zammın yüzde 25-30 civarında olması bekleniyor. Ancak son dönemdeki gelişmeler yüzde 30'luk zam ihtimalini daha da güçlendiriyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa brüt asgari ücretin 4.650 TL'ye, net asgari ücretin ise 3.673 TL'ye çıkması bekleniyor.

Etiketler; #asgari ücret #Asgari Ücret Tespit Komisyonu #asgari ücret 2022
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