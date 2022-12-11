Asgari ücret ne kadar olacak? İşte AK Parti kulislerinden sızan rakam!

Aralık ayının gelmesi ile milyonların gözü asgari ücrete çevrildi. Asgari ücretle ilgili AK Parti kulislerinde konuşulan rakam da ortaya çıktı. AK Parti kurmaylarının asgari ücreti 8 bin ile 8 bin 300 lira arasında dile getirdikleri ileri sürüldü



TBMM Genel Kurulunda devam eden 2023 bütçe görüşmelerinin ana gündem maddelerinden biri asgari ücret oldu.

2023 yılına ilişkin asgari ücret tespitine tarafların çalışmaları sürerken, AK Parti kulislerinde asgari ücrete yüzde 50 zam yapılması beklentisi olduğu belirtildi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, AK Parti kulislerinde yapılan değerlendirmelerde asgari ücret konusunda 8 bin, 8 bin 100, 8 bin 150, 8 bin 250 ve 8 bin 300 lira rakamları telaffuz ediliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklamasında, 2023 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücreti Belirleme Çalışmaları Kapsamında başlatılan araştırma sonuçlarına göre "işçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerden vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisinin 7 bin 845 lira olduğu" belirtilmişti.