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Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Erdoğan duyurdu...

Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Erdoğan duyurdu...
21 Aralık 2022 Çarşamba 12:55

Milyonların merakla beklediği asgari ücret için tarih belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretin yarın açıklanacağını duyurdu

Milyonların gözü kulağı asgari ücret açıklamasında. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'in grup toplantısında asgari ücreti açıklaması bekleniyordu. Ancak Erdoğan asgari ücreti yarın açıklayacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti''nin TBMM Grup Toplantısı'nda enflasyon ve ekonomik durum hakkında da açıklamalarda bulundu.

Küresel krizlerin ülkemize olan yansımaları sebebiyle ortaya çıkan sıkıntıların yavaş yavaş hafiflediğini ifade eden Erdoğan, "Tüm dünya kriz dalgalarıyla boğuşurken biz ısrarla Türkiye'nin üretim ve istihdam yoluyla büyüme noktasındaki hedeflerimize ulaştık, ulaşıyoruz. Bu kararın ne kadar doğru olduğu her geçen gün anlaşılıyor" dedi.

Enflasyon konusunda mesajlar veren Erdoğan, Yüksek enflasyonun ve hayat pahalığının maliyet artışları dışındaki fırsatçılığa dayalı sebeplerini ortadan kaldırmak için yoğun çaba harcadık. Yılbaşından itibaren işçi, memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışların, fırsatçıların aç gözlülüğü sebebiyle erimesine rıza gösteremeyiz. Ülkemizin hedeflerine ulaşmasının önünde enflasyonu belirlediğimiz seviyelere düşürme dışında bir engel kalmamıştır. İnşallah önümüzdeki aylarda enflasyonun adeta tepetaklak aşağıya ineceğine beraberce şahit olacağız. 2023 yılını diğer sevinçler yanında hayat pahalılığı belasından kurtuluşumuzun da dönüm noktası haline getirelim istiyoruz. Geçmişte ertelemek zorunda kaldığımız hayallerle aramıza bu defa kimseyi sokmayacağız." ifadelerini kullandı.

"YARIN ASGARİ ÜCRETİ AÇIKLAYACAĞIZ"

Milyon merakla beklediği asgari ücret hakkında konuşan Erdoğan, "Asgari ücretten emeklilik düzenlemesine kadar gündemimizdeki diğer başlıkları da kısa sürede hal yoluna koyacağız. Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız. Aynı şekilde süreci devam eden konuları da sonuçlandıracak adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.

Etiketler; #asgari ücret #asgari ücret ne zaman açıklanacak #erdoğan
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