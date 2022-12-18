Asgari ücret ne zaman belli olacak? Bakan Bilgin tarih verdi

Asgari ücret görüşmeleri sürüyor. Komisyon üçüncü toplantısını 20 Aralık tarihinde yapacak. Asgari ücret ne zaman belli olacak sorusuna ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yanıt verdi. Bilgin, "Salı günü yapılacak üçüncü toplantıdan sonra olumlu haberi paylaşacağız" ifadelerini kullandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Erzurum'a geldi. Havalimanında Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bürokratlar ve partililer tarafından karşılanan Bakan Bilgin, AK Parti Erzurum il teşkilatını ziyaret etti. Partililerle sohbet eden Bilgin, asgari ücret konusunda gelinen nokta hakkında bilgi vererek, “Önümüzdeki salı günü tekrar asgari ücret komisyonu toplanacak. Bundan sonra asgari ücretin müzakeresinde bir uzlaşmaya varılacağını umuyorum. Milletimizin beklediği, emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin ödeyebileceği ücret seviyesinde bir uzlaşma sağlayacağız. Asgari ücret, sosyal devletin çalışanlarını koruduğu bir ücrettir. Asgari ücreti devlet vermez, işverenler verir ama işçileri koruyacak bir asgari ücret rakamında uzlaşmayı devlet belirler. Bizim de temel fonksiyonumuz budur. Birçok sorunu çözdük, bunu da çözeceğiz. Asgari ücret konusunda da salı günü ümit ediyorum salı gününden sonra Türkiye için olumlu bir haberi paylaşacağız toplumumuzla. Emekçilerimizi koruyan onların hayat şartlarını aşmalarını katkı sağlayacak bir ücret seviyesinde Türkiye rahat bir nefes alır diye düşünüyorum" diye konuştu.

Emeklilerin ek gösterge sorununu çözdüklerini, ocaktan itibaren uygulamaya geçeceğini anlatan Bakan Bilgin, asgari ücretin müzakere sonucu belirleneceğini kaydetti. Emekçilerin rahat nefes alacağı seviyede, işverenlerin ödeyebilecekleri rakamda uzlaşma düşündüklerini belirten Bilgin, “İşverenlerimizin de ödeyebilecekleri bir rakamda; işverenleri de biraz zorlarız, ödeyebilecekleri rakama getiririz. İşçilerimizin refahına katkı yapacak bir oran. Onu şimdiden açıklamam uygun değil çünkü onu biz belirlemiyoruz. Müzakerenin sonucunda yeniden bir araya gelerek üçlü işçi sendikaları Türk-İş ve TİSK'le son toplantı yaparak orada uzlaşmaya ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi.

EYT AÇIKLAMASI

Basın mensuplarının staj günlerinin emekliliğe dahil olup olmayacağıyla ilgili sorusuna cevap veren Bakan Bilgin, “EYT'yi bu ay sonuna kadar tamamlayıp bitireceğimizi kamuoyuyla paylaştım. Bazı teknik sorunlar çözülüyor. Eskiden biliyorsunuz dijital ortam yoktu. Emekli olacağın düşünen vatandaşlarımız müracaat ediyorlar, dosyalarını buluyoruz çünkü dijital ortama taşınmamış dosyalar var. Bir yerde çalışmış oradan ayrılmış, başka yerde ara vermiş ya da vermemiş gibi birçok sorun var. Onların toplu olarak değerlendirmesini yapacağız, verilerin ortaya çıkmasından sonra. O zaman da bu sorunun nasıl çözüleceğine dair karar verilecek. Çalışmamız ilerledi, çok zaman kalmadı zaten. Bugün ayın 17'si. Ay sonuna kadar onu inşallah yüce Meclis'e intikal ettirecek hale getireceğiz" diye konuştu.