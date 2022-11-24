Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte 4 senaryo

Yılbaşı yaklaştıkça asgari ücretli geçinenin gözü kulağı da zam haberinde. Sürekli artan enflasyon nedeniyle geçinmekte zorluk çeken asgari ücretli, umudunu zamma bağladı. Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması beklenirken, kulislerde de 4 farklı zam senaryosu konuşuluyor.



Son aylarda art arda gelen zamlar, enflasyonun yükselmesi, kurun artması ile birlikte baş gösteren hayat pahalılığı vatandaşın belini büktü. Bu kapsamda temmuz ayında ara zam yapılan asgari ücret, 5.500 TL'yi buldu. Milyonlarca insanın gözü şimdi ise aralık ayında başlayacak komisyon toplantıları ile belirlenecek olan yeni asgari ücret zammına çevrilmiş durumda.

4 SENARYO VAR

Öte yandan milyonlarca insanın merakla beklediği asgari ücret zammında 4 farklı senaryo üzerinde duruluyor. Ocak 2023 itibariyle asgari ücrete yüzde 24 ila yüzde 55 arasında zam yapılması kulislerin bir numaralı konusuyken bu 4 senaryo ise şu şekilde... Bunlardan ilki, asgari ücrete yüzde 24 artış gelmesi halinde yeni rakamın 6.800 TL olacağı yönünde. Üzerinde durulan bir başka senaryo da yüzde 40'lık artış. Eğer bu olasılık gerçekleşirse asgari ücret 7.700 liraya yükseltecek. Bir diğer seçenek de yüzde 47'lik artış olması. Bu şekilde olursa asgari ücret 8.085 TL'yi bulacak. Üzerinde durulan son olasılık ise yüzde 55'lik bir zammın yapılması. Eğer bu ihtimal gerçekleşirse asgari ücret 8.500 TL'ye yükselecek ve enflasyon altında ezilen çalışanlar böylece az da olsa rahat bir nefes alacak.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Bakanlığın teklifi üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıp yeni asgari ücreti her zaman, ister yıllık ister aylık belirleyebilir. Ücret belirlenirken ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durum, ücretliler geçinme indeksleri, geçim şartlarını da göz önünde bulunduruluyor. Asgari ücretin ödenmesinde işveren tarafından işçiye ödenen ek ücretler ve sosyal yardımlar dikkate alınmıyor.