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Asgari ücrete ikinci zam yapılacak mı? Bakan yanıt verdi

Asgari ücrete ikinci zam yapılacak mı? Bakan yanıt verdi
21 Mart 2022 Pazartesi 10:58

Ocak ayında asgari ücret zammı yapıldı. Ancak diğer ürünlere üst üste gelen zamlar asgari ücretle geçinmeyi zorlaştırmaya başladı. AK Parti'den geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklama asgari ücrete ikinci bir zam geleceğine dair sinyaller vermişti. Konuyla ilgili bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi

Geçtiğimiz günlerde asgari ücrete ilişkin konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yeni bir zammın sinyalini vermiş ve yıl içerisinde iki kere zam yapılabileceği söylemini ortaya atmıştı.

"Asgari ücrete yeni zam mı gelecek?" sorusuna cevap aranırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den konuyla ilgili bir değerlendirme geldi.

Bilgin, "Asgari ücret konusunda öncelikle şunu söylemeliyiz: Bu sene yaptığımız asgari ücret artışı yüzde 50'nin üzerindedir ve asgari ücretin vergi dışı bırakılması çok önemli bir şeydir. Bütün gelirlerde asgari ücretin vergi dışı bırakılması önemli. Sabit ücretle çalışanlar, AGİ kaldırıldı, ücreti düşüreceğim diyen işletmeler yanlış yaptı. İş kanunu anlaşılan ücretten geriye gidilmesini açıkça yasaklıyor. Asgari ücrete şartlar içerisinde bakmak lazım. Asgari ücretin eğer Meclis gündeme getirip değiştirmezse, Aralık'ta belirlenir, tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir. Ancak yasal durum Aralık ayını gösteriyor. Yeni asgari ücretin yasal belirlenme tarihi Aralık'tır." dedi.

"MAYIS'TA 3600 EK GÖSTERGE ÇALIŞMAMIZI BİTİRMİŞ OLACAĞIZ"

Dünya gazetesinden Hakan Güldağ, Maruf Buzcugil ve Hüseyin Gökçe'nin sorularını yanıtlayan Bilgin, 3600 ek gösterge ile ilgili ise "Seçim beklenmeyecek, Sayın Cumhurbaşkanımız bu sene içinde çıkacağız diye açıkladı. Çalışmalarımızı ona göre yürüttük, Mayıs'ta 3600 ile ilgili teknik çalışmaları bitirmiş olacağız. Kamuoyuna takdim edeceğiz. Kanun değişikliği gerekiyor, Mayıs'ta bütün çalışmamızı bitiririz, Meclis'e sunulacak hale getiririz, Meclis nasıl uygun görürse gerekli kararlar verilir." ifadelerini kullandı.

Etiketler; #asgari ücret #asgari ücret zammı #ak parti #asgari ücret 2 zam
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